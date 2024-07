Léky na předpis by mohli lidé dostat přímo domů, počítá návrh

Ministerstvo zdravotnictví dokončuje návrh, který by lidem umožnil objednat si léky na předpis přes internet a nechat si je doručit přímo domů. Hlavně majitelé menších lékáren se ale obávají, že taková změna by znamenala konec jejich provozoven.

Tomu, než se lék dostane přímo k pacientovi, předchází dlouhý proces. Z výrobní linky medikament obvykle míří do skladu distributora. V něm pak pracovníci zásilky prověří. Kontrolují hlavně to, jestli nejde o padělky, ale třeba také expiraci. Pokud je vše v pořádku, odešlou léčiva do regálů.

Z těch se pak léčiva dostávají do beden s jednotlivými objednávkami. A to jak ručně, tak strojově. Následují ještě finální kontroly, při nichž počítačové systémy například ověřují, zda kompletní zásilka váží tolik, kolik by měla. Celý proces končí v expedičním skladu. Bedny se odtud díky kódům dostanou ke správným dodávkám a ty pak míří do lékáren.

V nich si pak léky vyzvedne pacient. Jiný způsob v případě medikamentů na předpis v Česku možný není. Zatím. Ministerstvo zdravotnictví totiž chce, aby si lidé mohli taková léčiva objednávat domů. S výjimkou návykových látek nebo léků, které vyžadují speciální podmínky. Třeba uložení v chladu.

Úbytek zákazníků

„Vždycky by za tím musela stát kamenná lékárna, která by provedla kontrolu lékových interakcí, toho, zda pacient ten léčivý přípravek může obdržet,“ nastiňuje náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček. Podle lékárníků by ale změna mohla způsobit, že provozovny v menších obcích přijdou o zákazníky a zavřou.

„Lékárna je při menších zdravotních obtížích prvním zdravotnickým zařízením, které pacient navštíví. Když tuhle roli zničíme, tak někteří pacienti svá onemocnění zanedbají, jiní budou rovnou navštěvovat lékaře, nemocnice,“ míní prezident České lékárnické komory Aleš Krebs.

Ministerstvo chce s pojišťovnami o podpoře některých drobných lékáren jednat. Vlastní návrh, jak udržet provoz i v malých obcích, má Jihočeský kraj. Předloha počítá s tím, že by lékárny nemusely mít celodenní provoz, ale fungovaly by vždy pár hodin v určených dnech.