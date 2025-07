Nástupní platy jsou nízké, nelze sehnat lidi do veřejné správy, zní z odborů

před 1 h hodinou

Zástupci vlády a odborů se nedohodli na tom, jak by v příštím roce měly růst platy ve veřejném sektoru. Zajedno jsou ale v otázce postupného zrušení první platové tabulky. Podle předsedy Odborového svazu státních orgánů a organizací Pavla Bednáře nelze do samospráv či státní správy kvůli nízkým platům nabrat nové zaměstnance. Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj říká, že platy by měly kopírovat růst v soukromém sektoru. Česko podle něj zůstává zemí nízkých nákladů.

Dělníci, uklízeči, knihovníci, ale třeba poslední dobou i často zmiňovaní nepedagogičtí pracovníci jako školníci nebo kuchaři – ti všichni patří do takzvané první platové tabulky. Jejich základní plat se přitom často pohybuje hluboko pod minimální mzdou 20 800. Na to si stěžují zaměstnavatelé i odbory. S vládou tak ve čtvrtek řešili postupné zrušení této platové tabulky. Podle Bednáře panuje shoda na tom, že se tabulka číslo jedna postupně zruší. Označuje to za výrazný posun. Dotčení lidé by se přesunuli do tabulky druhé. Plat ve veřejné sféře stanovují čtyři tabulky s tarify podle vzdělání a praxe. Druhou se řídí odměňování zdravotníků a sester a pracovníků v sociálních službách, třetí se používá pro lékaře a zubaře a čtvrtá pro učitele. Vlastní tabulku pak mají ještě státní zaměstnanci. Jednání o platech ve veřejném sektoru budou pokračovat koncem srpna – čtvrteční debata shodu vlády, odborů a zaměstnavatelských svazů nepřinesla. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) hovoří o růstu tarifních částek o pět či sedm procent, naopak šéf odborů Josef Středula o růstu k deseti procentům. Shoda napříč vládní koalicí je na růstu objemu (sumy na platy) o čtyři procenta.

„Do pár měsíců odchází“ „Pokud by průsečík byl někde kolem sedmi procent, byl bych spokojený,“ říká Bednář. „Státní správa a samospráva jsou teď opravdu nekonkurenceschopné. Nemůžeme nabrat nové zaměstnance, protože nástupní platy jsou tak nízké, že jedna třetina je pod úrovní minimálních mezd a dvě třetiny pod zaručeným platem,“ dodává odborář. Zaměstnanci prý uvažují, že ze státní nebo veřejné správy odejdou. „Je demotivující, že dělají za méně než v soukromém sektoru. Když zaměstnanec zjistí, za kolik bude dělat a jak náročná práce ho čeká, tak většinou do pár měsíců odchází,“ sděluje Bednář. Celá řada zaměstnanců v této sféře je prý starší padesáti let, takže si uvědomuje, že na trhu práce už nemá velké uplatnění. Úředníci jsou podle Bednáře srdcaři, ale v řádu let několik desítek tisíc lidí odejde do důchodu. „Pokud je nedokážeme nahradit, bude mít státní správa velký problém,“ předvídá odborář.