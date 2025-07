Jurečka navrhne růst platových tarifů od ledna o pět či sedm procent

Podle ministra by na navrhované navýšení platových tarifů bylo potřeba z rozpočtů státu či samospráv příští rok 23,48 miliardy korun, z toho 14,6 miliardy od státu. Při sedmiprocentním přidání by to bylo celkem 32,82 miliardy korun, z toho 20,5 miliardy ze státního rozpočtu.

„Já mám připravený návrh nařízení vlády, který pošlu do meziresortu (do připomínkového řízení) v příštích dnech. A ten návrh budu posílat ve dvou variantách – zvýšení tarifu o pět, nebo o sedm procent. Samozřejmě potom bude debata, jak to celé zarámovat do státního rozpočtu, protože jedna věc jsou tarify, a druhá věc je objem prostředků na platy jako takové,“ vysvětlil Jurečka. Upřesnil, že návrh nařízení by se měl týkat přidání zaměstnancům veřejných služeb a státu kromě resortů vnitra, obrany a spravedlnosti, o nichž vláda v minulých týdnech už rozhodovala.

„Měli bychom se nějakým způsobem dívat na vývoj v mzdové oblasti. Ten se pohybuje okolo sedmi procent (růst mezd). Proto tam dávám tyto dvě varianty a uvidíme, v co jednání nejenom v rámci vládní koalice, ale i se zástupci odborů vyústí,“ řekl ministr. Podotkl, že i minulý rok připravil dvě varianty, přidání nakonec bylo mezi nimi. Ministr míní, že by kabinet nařízení o zvednutí tarifů mohl schválit na svém prvním či druhém zasedání po vládních prázdninách. Ty budou zhruba v první půli srpna.

Čtvrteční jednání by se mělo týkat i nejnižší platové tabulky, podle které mají výdělek úředníci, technické a administrativní síly ve zdravotnictví či sociálních službách, nepedagogové ve školství či pracovníci v kultuře. Zástupci zaměstnavatelů a samospráv i odboráři si stěžují na to, že nastavené výdělky jsou nízké a dvě třetiny tarifů jsou pod zaručenými platy. Do nich je pak nutné výplaty dorovnávat. Navrhují postupný přesun do vyšší tabulky, která je pro zdravotníky, sestry a pracovníky v sociálních službách.

Podle Jurečky rozdíl mezi tarify první a druhé stupnice vznikl v minulosti před nástupem Fialovy vlády a činí skoro dvacet procent. „Chtěli bychom se pokusit najít nějaké řešení, abychom ten rozdíl postupně odbourali. Není možné to zvládnout z roku na rok. To by mělo opravdu velké dopady na rozpočty nejenom státu, ale i obcí, měst a krajů. Umím si představit ten proces třeba rozložit do tří, do čtyř let a postupně to narovnat,“ řekl ministr. Podle něj by na přesun odměňování pracovníků z první do druhé tabulky bylo potřeba přes sedmnáct miliard korun.