Senát schválil změny v uznávání kvalifikací ze zahraničí

Senát podpořil změny v uznávání kvalifikací ze zahraničí. Novela odráží loňský nález Soudního dvora Evropské unie a nyní ji dostane k podpisu prezident. Senátoři mají na programu i novelu školského zákona. Podle předlohy by se mělo převést financování nepedagogických pracovníků ze státu na obce a kraje. Kritici ale upozorňují, že na to nebude dost peněz.

Předloha o kvalifikacích stanoví lhůtu, v níž uznávací úřad informuje o přijetí žádosti o uznání odborné kvalifikace a informuje o chybějících dokumentech. Uznávací úřady také budou muset informovat žadatele, kterému uloží takzvané kompenzační opatření, o jeho právním postavení. Kompenzační opatření představuje rozdílová zkouška nebo adaptační období, které obecně nesmí přesáhnout tři roky.

Zákon o uznávání odborné kvalifikace zavedl do českého práva evropskou směrnici z roku 2005. Navzdory několika novelám se podle ministerstva školství dosud neprovedla jeho celková revize, která by odstranila problémy z praxe a technické problémy. Evropská komise navíc Česku vytýkala nedostatky v převedení směrnice do legislativy a Soudní dvůr EU loni v květnu uvedl, že Česko některá opatření směrnice nepřijalo.

Pokud by Česko předlohu urychleně nepřijalo, hrozilo by mu podle vlády řízení o uložení pokuty ve výši nejméně čtyřiceti milionů korun.

Platy nepedagogů

Školská novela má financování nepedagogických pracovníků převést na obce a kraje jako zřizovatele škol. Změna se týká platů školníků, uklízeček, kuchařek nebo administrativních pracovníků.

Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) si od převodu slibuje větší efektivitu ve správě škol. Kraje a obce na to mají dostat vyšší podíl z daňových výnosů. Podle kritiků ale budou slíbená navýšení nedostatečná. Opoziční ANO usiluje o zrušení převodu.

Mezi pozitivně hodnocené změny v novele patří financování školních psychologů a speciálních pedagogů v běžných základních školách ze státního rozpočtu, zakotvení funkce sociálního pedagoga jako pedagogického pracovníka, který bude pomáhat školám například s řešením šikany, nebo učitele pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.