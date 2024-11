Obce se obávají, že nedostanou včas peníze na platy školníků či uklízeček

ČT24

, jab

před 27 m minutami | Zdroj: ČT24 , ČTK

Události: Vláda a obce řeší platy nepedagogických pracovníků (zdroj: ČT24)

Platy kuchařek, uklízeček nebo školníků mají od 1. září 2025 financovat místo státu zřizovatelé škol. Vláda nepočítá s tím, že by termín o čtyři měsíce posunula, jak žádá Svaz měst a obcí. Hlavní obavou starostů je, že nedostanou včas peníze pro školy. V takovém případě část koalice hrozí, že nepodpoří rozpočet na příští rok. Novou finanční povinnost má obcím vynahradit zvýšení rozpočtového určení daní. Jenže zatím chybí zákon, který by to umožnil.

O posunutí termínu ze začátku příštího září na leden 2026 požádal předseda Svazu měst a obcí (SMO) a kyjovský starosta František Lukl (STAN). „Nikdy v minulosti nedošlo ke změně rozpočtového určení daní v průběhu roku a považujeme za nejjednodušší uvažovat o tom až od 1. ledna 2026, tím získáme trochu času,“ vysvětlil. „Rozumím argumentům starostů, na druhé straně úvazky jsou ve školách plánovány na školní roky,“ reaguje ministr školství Mikuláš Bek (STAN).

Obce nevědí, s jakými penězi mohou počítat Návrh státního rozpočtu na příští rok počítá s tím, že stát bude školníky, uklízečky, kuchařky a další nepedagogické zaměstnance ve školách platit do konce srpna. Od září by zodpovědnost měli převzít zřizovatelé škol, kterými jsou obce a kraje. Posun by vyžadoval navýšení rozpočtu na příští rok. „Chápeme na jedné straně vládu, že to chce realizovat co nejdříve. Na druhou stranu přesouvá odpovědnost na komunální sféru,“ říká místopředseda SMO Pavel Drahovzal. Podle členky parlamentního školského výboru Jany Berkovcové (ANO) obce nyní nevědí, s jakou částkou mají počítat. Hlavní obavou starostů je, že na ně přejde povinnost platit nepedagogické pracovníky ve školství, aniž stát včas pošle peníze na jejich platy.