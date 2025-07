Schodek rozpočtu v pololetí dosáhl 152,4 miliardy korun

„Daňové příjmy včetně výběru pojistného na sociální zabezpečení jsou o téměř devět procent vyšší než loni v pololetí, u daní z příjmu právnických a fyzických osob vidíme meziroční nárůst příjmů dokonce o více než deset procent, silně roste i výběr daně z přidané hodnoty (DPH). Vnímám to jako signál, že se daří jak podnikatelskému sektoru, tak domácnostem. Pozornost si zaslouží i fakt, že po rozpočtové konsolidaci převyšuje inkaso daní a pojistného svým růstem tempo běžných výdajů o solidních 6,5 procentního bodu,“ uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

„Ministr financí Stanjura zejména poukazuje na příjmy z daní firem, které podpořily rozpočet,“ zmínil redaktor ČT Martin Šnajdr s tím, že resort vyzdvihuje další meziroční pokles deficitu. „Hodně často se mluví o tom, že by nyní v polovině roku měla být výše schodku někde na padesáti procentech. To v tuto chvíli nicméně přesahuje,“ upozornil redaktor, ale zmínil také, že mnoho výdajů i příjmů stále přichází během druhé poloviny roku. „Dá se předpokládat, že se to do nějaké té roviny padesáti procent ještě vyrovná,“ popsal Šnajdr.