Příští rok už se nepočítá se snižováním schodku, potvrdil Stanjura

Snižování schodku státního rozpočtu v příštím roce po čtyřech letech skončí, potvrdil ČT ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Maximální zákonem povolený rozpočtový deficit může vystoupat v roce 2026 až na 280 miliard, což je o téměř 40 miliard vyšší částka než letos. Návrh státního rozpočtu, který má současná vláda předložit do sněmovny na konci září, budou posuzovat noví poslanci vzešlí z říjnových parlamentních voleb.

I bez růstu obranných výdajů tak může být schodek přes 255 miliard. „Já bych řekl mezi 255 a 257 v tomto rozptylu, ale jak říká ministr financí, to je maximum, nemusíme ho využít,“ podotkl Stanjura.

Ministr Stanjura zároveň ujišťuje, že deficit celých veřejných financí, kam patří kromě rozpočtu státu třeba i rozpočty obcí a krajů nebo zdravotních pojišťoven, v příštím roce neporoste. A strukturální schodek očištěný od mimořádných vlivů by měl prý dokonce mírně poklesnout.

Do státního rozpočtu pro příští rok však hodlá Stanjura navrhnout také zvýšení výdajů na obranu až na 2,3 procenta HDP. To by v příštím roce znamenalo růst obranných výdajů na zhruba 202 miliard oproti letošním 160 miliardám. „V koalici jsme o tom ještě nejednali, je příliš brzo, ale já veřejně říkám, že budu navrhovat, abychom tam dali 2,3 procenta,“ dodal.

„Tato vláda nebyla schopna utratit ani dvě procenta. Utrácela je způsobem, že paní ministryně (Jana Černochová z ODS, pozn. red.) posledních deset dnů v prosinci podepisovala za čtyřicet miliard zálohové faktury,“ reagovala předsedkyně poslaneckého klubu ANO a bývalá ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

Pro letošní rok je schodek státního rozpočtu naplánován na 241 miliard korun. Maximální schodek pro příští rok činí podle ministerstva financí 280 miliard. Stejné propočty má i Národní rozpočtová rada. V roce 2024 činil dosažený schodek 271,4 miliardy korun.

Další velké plány

Současné vládní strany se už nyní shodují na tom, že mezi hlavní rozpočtové priority má patřit i vzdělávání, investice do dopravních staveb nebo podpora nájemního bydlení. „Já to řeknu čtyřmi slovy – bydlení, bezpečnost, energie, vzdělání,“ vyjmenoval první místopředseda hnutí STAN a ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček.

Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) poukazuje na to, že bude potřeba rozšířit kapacity vysokých škol, protože na ně budou přicházet silnější maturitní ročníky. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) pak bude v návrhu rozpočtu na rok 2026 požadovat další miliardy navíc na silnice, dálnice a železnice.

Opoziční SPD už nyní vládě vzkazuje, že její návrh státního rozpočtu na rok 2026 nepodpoří. Mimo jiné kvůli předpokládanému schodku. „Dvě stě osmdesát miliard je strašně moc. Je potřeba snižovat aspoň o jedno procento, o těch sedmdesát osmdesát miliard meziročně, aby se došlo k vyrovnanému rozpočtu,“ řekl místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Jan Hrnčíř (SPD).