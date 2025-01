Windfall tax i přes nižší výnos od bank výrazně pomohla rozpočtu

Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) měl stát mimořádné příjmy jen kvůli mimořádným výdajům, z čehož on nemá „žádnou radost“. „Pro mě by ideální situace byla, bohužel se nestala, kdybychom nemuseli mít mimořádné výdaje a nemuseli jsme hledat mimořádné příjmy. Také s tím hledáním příjmů nebyla žádná zkušenost,“ vyjádřil se k dani z neočekávaných zisků, známé také jako windfall tax.

„Je to výsměch. Myslím, že ten rok 2023 byl naprostým mementem, za který by měla možná padnout hlava ministra financí,“ reagovala na bankovní odvody na dani z neočekávaných zisků předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová. „To znamená, ty banky zoptimalizovaly a připravily se na to, takže mě ten rok 2024 už vůbec nepřekvapil,“ dodala.