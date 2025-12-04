Průměrná mzda reálně vzrostla o 4,5 procenta

Průměrná mzda v Česku stoupla ve třetím čtvrtletí meziročně o 7,1 procenta na 48 295 korun. Ve srovnání se stejným loňským kvartálem tak přibylo zaměstnancům ve výplatě v průměru 3194 korun. Při zohlednění inflace, která činila 2,5 procenta, mzda reálně vzrostla o 4,5 procenta, informoval na webu Český statistický úřad.
Obecně platí, že dvě třetiny zaměstnanců na průměrnou mzdu ale nedosáhnou. Medián mezd, tedy hodnota, proti které má polovina zaměstnanců mzdu vyšší a polovina nižší, dosáhla ve sledovaném čtvrtletí 42 901 korun, doplnila vedoucí oddělení statistiky práce ČSÚ Jitka Erhartová.
U mužů medián dosáhl 45 502 korun a u žen 40 059 korun. Osmdesát procent zaměstnanců podle statistiků pobíralo mzdu mezi 22 559 korun a 82 064 korun.
Reálná mzda meziročně stoupá od začátku loňského roku, předtím kvůli vysoké inflaci více než dva roky klesala. Bez započtení růstu cen se průměrná mzda zvyšuje vytrvale od začátku roku 2014.
Nejméně mzdy rostly ve výrobě
Ve třetím čtvrtletí meziročně rostly nejvíce mzdy v sekci profesní, vědecké a technické činnosti, kde se zvýšily o 11,4 procenta. Více než devítiprocentní meziroční nárůst průměrných výdělků statistici zaznamenali také v kulturní, zábavní a rekreační činnosti a ve stavebnictví. Naopak nejméně, o tři procenta, rostly mzdy ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu. V těžbě a dobývání se zvýšily o trochu více, o 3,9 procenta.
Nejvyšší průměrnou mzdu ze všech krajů opět pobírali pracovníci v Praze, kde v daném kvartále dosáhla 61 129 korun. Naopak nejnižší byla v Karlovarském kraji, a to 41 675 korun.
Počet zaměstnanců meziročně stoupl ve třetím kvartále o 0,3 procenta na 4,03 milionu.