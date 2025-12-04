Průměrná mzda reálně vzrostla o 4,5 procenta


před 6 mminutami|Zdroj: ČTK, ČSÚ

Průměrná mzda v Česku stoupla ve třetím čtvrtletí meziročně o 7,1 procenta na 48 295 korun. Ve srovnání se stejným loňským kvartálem tak přibylo zaměstnancům ve výplatě v průměru 3194 korun. Při zohlednění inflace, která činila 2,5 procenta, mzda reálně vzrostla o 4,5 procenta, informoval na webu Český statistický úřad.

Obecně platí, že dvě třetiny zaměstnanců na průměrnou mzdu ale nedosáhnou. Medián mezd, tedy hodnota, proti které má polovina zaměstnanců mzdu vyšší a polovina nižší, dosáhla ve sledovaném čtvrtletí 42 901 korun, doplnila vedoucí oddělení statistiky práce ČSÚ Jitka Erhartová.

U mužů medián dosáhl 45 502 korun a u žen 40 059 korun. Osmdesát procent zaměstnanců podle statistiků pobíralo mzdu mezi 22 559 korun a 82 064 korun.

Reálná mzda meziročně stoupá od začátku loňského roku, předtím kvůli vysoké inflaci více než dva roky klesala. Bez započtení růstu cen se průměrná mzda zvyšuje vytrvale od začátku roku 2014.

Nejméně mzdy rostly ve výrobě

Ve třetím čtvrtletí meziročně rostly nejvíce mzdy v sekci profesní, vědecké a technické činnosti, kde se zvýšily o 11,4 procenta. Více než devítiprocentní meziroční nárůst průměrných výdělků statistici zaznamenali také v kulturní, zábavní a rekreační činnosti a ve stavebnictví. Naopak nejméně, o tři procenta, rostly mzdy ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu. V těžbě a dobývání se zvýšily o trochu více, o 3,9 procenta.

Nejvyšší průměrnou mzdu ze všech krajů opět pobírali pracovníci v Praze, kde v daném kvartále dosáhla 61 129 korun. Naopak nejnižší byla v Karlovarském kraji, a to 41 675 korun.

Počet zaměstnanců meziročně stoupl ve třetím kvartále o 0,3 procenta na 4,03 milionu.

Rostoucí výroba českých zbrojovek ovlivňuje trh práce
Výroba zbraní, ilustrační foto

Výběr redakce

Průměrná mzda reálně vzrostla o 4,5 procenta

Průměrná mzda reálně vzrostla o 4,5 procenta

před 6 mminutami
V principiálních otázkách panuje shoda, sdělil Zůna po jednání s Pavlem

ŽivěV principiálních otázkách panuje shoda, sdělil Zůna po jednání s Pavlem

před 44 mminutami
Spor o jmenování Turka ministrem může rozhodnout Ústavní soud, řekl Pavel

Spor o jmenování Turka ministrem může rozhodnout Ústavní soud, řekl Pavel

09:25Aktualizovánopřed 44 mminutami
Soud schválil první dohodu o vině a trestu v kauze Stoka

Soud schválil první dohodu o vině a trestu v kauze Stoka

před 1 hhodinou
Univerzitní spin-offy sílí. Pomáhají výzkumu a míří do světového byznysu

Univerzitní spin-offy sílí. Pomáhají výzkumu a míří do světového byznysu

před 1 hhodinou
Izrael identifikoval další tělo předané Hamásem, v Gaze zůstává poslední rukojmí

Izrael identifikoval další tělo předané Hamásem, v Gaze zůstává poslední rukojmí

před 1 hhodinou
„Možný začátek diplomatických jednání,“ říká Maduro po hovoru s Trumpem

„Možný začátek diplomatických jednání,“ říká Maduro po hovoru s Trumpem

před 8 hhodinami
Soud v USA poslal do vězení lékaře, který poskytl herci Perrymu ketamin

Soud v USA poslal do vězení lékaře, který poskytl herci Perrymu ketamin

před 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Ekonomika

Průměrná mzda reálně vzrostla o 4,5 procenta

Průměrná mzda v Česku stoupla ve třetím čtvrtletí meziročně o 7,1 procenta na 48 295 korun. Ve srovnání se stejným loňským kvartálem tak přibylo zaměstnancům ve výplatě v průměru 3194 korun. Při zohlednění inflace, která činila 2,5 procenta, mzda reálně vzrostla o 4,5 procenta, informoval na webu Český statistický úřad.
před 6 mminutami

Meziroční inflace zvolnila na 2,1 procenta

Meziroční inflace je nejnižší od letošního dubna, v listopadu zpomalila na 2,1 procenta z říjnových 2,5 procenta. Vyplývá to z předběžného odhadu, který zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Meziměsíčně spotřebitelské ceny v listopadu klesly o 0,3 procenta. Konečnou hodnotu listopadové inflace zveřejní ČSÚ 10. prosince, v předchozích měsících její hodnotu pokaždé potvrdil.
před 1 hhodinou

Univerzitní spin-offy sílí. Pomáhají výzkumu a míří do světového byznysu

Univerzitní firmy, takzvané spin-offy, které vysokým školám přinášejí zisk, jsou v zahraničí běžné. V tuzemsku se tento model prosazuje pomaleji. Na konferenci v Ostravě, pořádané agenturou CzechInvest, zazněly příklady úspěšných firem, které dokážou z akademického výzkumu vytvořit mezinárodně konkurenceschopný produkt i finanční přínos pro vysoké školy.
před 1 hhodinou

Humanoidů v Číně vzniká spousta, kupuje je málokdo. Země se bojí bubliny

Čína vsadila na to, že se stane světovou velmocí v humanoidních robotech. Podle několika analýz ale možná přišla s touto technologií příliš brzy, protože reálně o ni není příliš zájem.
před 4 hhodinami

Ukrajina uskutečnila v Rusku další útok na ropovod Družba, píší média

Ukrajina v pondělí zasáhla v ruské Tambovské oblasti ropovod Družba, uvedl podle několika ukrajinských médií zdroj z ukrajinské vojenské tajné služby HUR. Podle agentury Reuters jde letos o pátý útok na toto potrubí, kterým teče ruská ropa na Slovensko a do Maďarska. Slovenský přepravce ropy Transpetrol nicméně neeviduje žádné výpadky dodávek. Ty do Maďarska jsou zajištěny, uvedl následně dle agentury MTI maďarský premiér Viktor Orbán.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Elektrárny bychom už zavřeli, kdyby nevyráběly teplo, hlásí Sokolovská uhelná

Konec uhlí v tuzemsku se blíží. Společnost Sokolovská uhelná by už nyní uzavřela své elektrárny, kdyby nesloužily i k výrobě tepla, řekl České televizi předseda dozorčí rady společnosti Pavel Tomek. Odstavení zdrojů předpokládá v příštích letech. Minulý týden oznámil zavření svých uhelných provozů majitel skupiny Sev.en Pavel Tykač.
před 14 hhodinami

Evropská komise navrhuje dvě řešení na podporu Ukrajiny

Evropská komise navrhla dvě řešení na podporu finančních potřeb Ukrajiny v letech 2026 až 2027. Jedním je půjčka od Evropské unie, druhým reparační půjčka zajištěná zmrazenými ruskými aktivy v EU. Návrhy, které jsou podpořené několika legislativními texty, podle Komise zavádějí řadu záruk na ochranu členských států a finančních institucí před možnými odvetnými opatřeními ze strany Ruska.
včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami

Vláda v demisi pošle přepracovaný rozpočet sněmovně 17. prosince, uvedl Jurečka

Pokud bude vláda v demisi existovat ještě 17. prosince, pošle v tento termín do sněmovny upravený návrh státního rozpočtu na rok 2026, řekl končící ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Splní tak požadavek, který jí poslanci nedávno uložili. Kabinet kromě toho schválil, že Ústava Československé republiky z roku 1920 a dokumenty související s jejím vznikem se stanou národní kulturní památkou. Naopak odmítl novelu, podle níž mají velké firmy kotované na burze zajistit vyvážené zastoupení žen a mužů ve svém vedení.
včeraAktualizovánopřed 19 hhodinami
Načítání...