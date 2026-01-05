ÚS odmítl stížnost Jiřiny Bohdalové v kauze padělaného obrazu


před 19 mminutami|Zdroj: ČT24

Herečka Jiřina Bohdalová neuspěla u Ústavního soudu (ÚS) se stížností na zajištění obrazu Emila Filly. ČT to zjistila z usnesení zveřejněného na úřední desce ÚS. Herečka si za 1,5 milionu korun koupila obraz, který se ukázal být padělkem. Kvůli pokračujícímu trestnímu řízení s obchodníky s uměním ale nadále zůstane v soudní úschově.

„Ani skutečnost, že trestní řízení trvá nepřiměřeně dlouhou dobu, bez dalšího neznamená, že zajištění majetku konkrétní osoby musí být ukončeno, kdyby nadále efektivně zajišťovalo naplnění účelu trestního řízení,“ stojí v usnesení. Jako zjevně neopodstatněnou hereččinu stížnost odmítl, i když souhlasil, že trestní řízení trvá dlouhou dobu.

Jedná se o obraz Zátiší s hrozny a dýmkou, který Bohdalová koupila od obchodníků obžalovaných z podvodu v obchodu s výtvarným uměním. Podle závěrů Krajského soudu v Praze z října roku 2024 je dílo falzifikátem a nástrojem trestné činnosti.

Obžalované nepravomocně uznal vinnými a herečce přiznal náhradu škody ve výši 1,5 milionu korun. Obraz ale odmítl vydat s tím, že může být ještě podroben dalšímu dokazování v odvolacím řízení. Rozhodnutí teď podpořil i Ústavní soud.

ÚS: Justice chybovala při prodlužování vazby obchodníka s obrazy
Ústavní soud

Výběr redakce

Venezuela usiluje o mezinárodní spolupráci, sdělila její vláda směrem k USA

Venezuela usiluje o mezinárodní spolupráci, sdělila její vláda směrem k USA

03:07AktualizovánoPrávě teď
Babišův kabinet schválil návrh programového prohlášení vlády

Babišův kabinet schválil návrh programového prohlášení vlády

01:09Aktualizovánopřed 10 mminutami
ÚS odmítl stížnost Jiřiny Bohdalové v kauze padělaného obrazu

ÚS odmítl stížnost Jiřiny Bohdalové v kauze padělaného obrazu

před 19 mminutami
Politici vládní koalice řeší výroky Radima Fialy o Vrběticích i projev Okamury

Politici vládní koalice řeší výroky Radima Fialy o Vrběticích i projev Okamury

10:45Aktualizovánopřed 30 mminutami
Největší íránské protesty od roku 2022 mají už nejmíň dvacet obětí, píše AP

Největší íránské protesty od roku 2022 mají už nejmíň dvacet obětí, píše AP

08:53Aktualizovánopřed 47 mminutami
Z Izraele odchází obyvatelé, porodnost si ale drží vysokou

Z Izraele odchází obyvatelé, porodnost si ale drží vysokou

před 54 mminutami
Vědecká knihovna NASA zavřela. Řeší se, kdo za to může

Vědecká knihovna NASA zavřela. Řeší se, kdo za to může

před 1 hhodinou
Ruský úder na kyjevskou kliniku zabil nejméně jednoho člověka

Ruský úder na kyjevskou kliniku zabil nejméně jednoho člověka

před 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Domácí

Babišův kabinet schválil návrh programového prohlášení vlády

Vláda ANO, SPD a Motoristů podle informací ČT schválila své programové prohlášení. Dokument je hotový od konce října, s jeho potvrzením koalice čekala na jmenování vlády. Za týden by s ním měla žádat sněmovnu o důvěru. Ministři by na jednání měli řešit také návrh na odklad účinnosti části zákona o podpoře bydlení z 1. července na 1. září či poslaneckou předlohu, který má nahradit zákon o státní službě.
01:09Aktualizovánopřed 10 mminutami

ÚS odmítl stížnost Jiřiny Bohdalové v kauze padělaného obrazu

Herečka Jiřina Bohdalová neuspěla u Ústavního soudu (ÚS) se stížností na zajištění obrazu Emila Filly. ČT to zjistila z usnesení zveřejněného na úřední desce ÚS. Herečka si za 1,5 milionu korun koupila obraz, který se ukázal být padělkem. Kvůli pokračujícímu trestnímu řízení s obchodníky s uměním ale nadále zůstane v soudní úschově.
před 19 mminutami

Politici vládní koalice řeší výroky Radima Fialy o Vrběticích i projev Okamury

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura svůj novoroční projev pojal jako projev předsedy hnutí SPD, řekl v pondělí premiér Andrej Babiš (ANO). Opozice chce hlasovat o odvolání Okamury z postu šéfa dolní parlamentní komory kvůli ostrým výrokům vůči Ukrajině či Evropské unii. Představitelé opozičních stran nesouhlasí ani s výroky předsedy poslaneckého klubu SPD Radima Fialy, podle něhož není prokázáno, že za útokem na Vrbětice v roce 2014 bylo Rusko. S Fialou nesouhlasí ani někteří ministři ANO.
10:45Aktualizovánopřed 30 mminutami

Česko sevřely silné mrazy, na Šumavě teploty klesly pod minus třicet

Česko čeká mrazivý týden, mrznout bude i přes den. V noci a k ránu teploty klesnou i k minus šestnácti stupňům Celsia, v mrazových lokalitách ještě níže. V pondělí ráno bylo nejchladněji zřejmě na stanici Perla na šumavské Kvildě, kde k ránu naměřili minus 30,6 stupně. Nad nulu se nejvyšší teploty dostanou v pátek, na Moravě a ve Slezsku zřejmě až v dalších dnech, vyplývá z týdenní předpovědi počasí na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
před 3 hhodinami

Hosté Událostí, komentářů týdne debatovali o důsledcích útoku USA na Venezuelu

Hosté Událostí, komentářů týdne hovořili o důsledcích útoku USA na Venezuelu, při kterém došlo k zatčení autoritářského vůdce Nicoláse Madura. Pořad se také věnoval obsahu novoročních projevů prezidenta Petra Pavla, premiéra Andreje Babiše (ANO) a předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury (SPD). Hosté probrali i možné cesty k míru v rusko-ukrajinské válce. Pozvání přijali filmový režisér a producent Václav Marhoul, diplomat a bývalý ministr obrany Karel Kühnl, epidemiolog a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula, komentátorka Tereza Povolná a publicista Roman Joch. Diskusí provázela Jana Fabianová.
před 4 hhodinami

Babiš doufá, že zásah USA dovede Venezuelu k demokracii

Premiér Andrej Babiš (ANO) doufá, že americký zásah ve Venezuele povede k tomu, že občané budou mít svobodu a demokracii a zvolí si demokratický režim. Uvedl to na instagramu. Americké síly při sobotním útoku na Caracas zadržely venezuelského autoritářského prezidenta Nicoláse Madura a jeho manželku a odvezly je do USA.
před 4 hhodinami

Středočeský kraj loni předčil Prahu v počtu dopravních nehod

Středočeský kraj je podle policejních statistik regionem s nejvyšším počtem dopravních nehod. Od ledna do listopadu 2025 se tam stalo 12 647 nehod, při kterých zemřelo 75 lidí. Střední Čechy tak překonaly i Prahu, která si dlouhodobě drží prvenství. Z analýz vyplývá, že za většinou havárií stojí především vysoká rychlost a nezkušenost řidičů.
před 5 hhodinami

Zvířecí rok v Česku. Daří se vlkům a šíří se i kočka divoká

Do české přírody se vracejí šelmy. Vlkům se daří v Krušných horách, na Frýdlantsku nebo v Ralsku, kde se jim narodila vlčata. S návratem vlků ale přicházejí i konflikty, protože v některých regionech útočí na stáda ovcí. V posledních letech se do tuzemských lesů vracejí také rysi či šakali a objevila se také jedna z nejvzácnějších šelem u nás, kočka divoká. Ochráncům přírody se ji podařilo nově natočit v Lužických horách. Vědci zároveň potvrdili, že se tam kočky úspěšně rozmnožují. Jednou z největších zvířecích hvězd uplynulého roku byl los Emil, který putoval z Polska přes severní Moravu a dostal se až na Slovensko a do Rakouska. Cestou několikrát zastavil vlaky i auta.
před 6 hhodinami
Načítání...