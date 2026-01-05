ÚS odmítl stížnost Jiřiny Bohdalové v kauze padělaného obrazu

Herečka Jiřina Bohdalová neuspěla u Ústavního soudu (ÚS) se stížností na zajištění obrazu Emila Filly. ČT to zjistila z usnesení zveřejněného na úřední desce ÚS. Herečka si za 1,5 milionu korun koupila obraz, který se ukázal být padělkem. Kvůli pokračujícímu trestnímu řízení s obchodníky s uměním ale nadále zůstane v soudní úschově.
„Ani skutečnost, že trestní řízení trvá nepřiměřeně dlouhou dobu, bez dalšího neznamená, že zajištění majetku konkrétní osoby musí být ukončeno, kdyby nadále efektivně zajišťovalo naplnění účelu trestního řízení,“ stojí v usnesení. Jako zjevně neopodstatněnou hereččinu stížnost odmítl, i když souhlasil, že trestní řízení trvá dlouhou dobu.
Jedná se o obraz Zátiší s hrozny a dýmkou, který Bohdalová koupila od obchodníků obžalovaných z podvodu v obchodu s výtvarným uměním. Podle závěrů Krajského soudu v Praze z října roku 2024 je dílo falzifikátem a nástrojem trestné činnosti.
Obžalované nepravomocně uznal vinnými a herečce přiznal náhradu škody ve výši 1,5 milionu korun. Obraz ale odmítl vydat s tím, že může být ještě podroben dalšímu dokazování v odvolacím řízení. Rozhodnutí teď podpořil i Ústavní soud.