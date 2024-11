ÚS: Justice chybovala při prodlužování vazby obchodníka s obrazy

„Ve svém nálezu ÚS zdůraznil, že prodlužování vazby v případě Fröhlicha postrádalo odůvodnění, které by odpovídalo zásadě proporcionality. Důvody uváděné soudy – obavy z útěku a pokračování v trestné činnosti – nebyly opřeny o konkrétní skutečnosti. Soudy také ignorovaly mírnější opatření, která mohla nahradit vazbu, například elektronický dohled či pořádkové pokuty,“ napsal Václav Peričevič ze spolku Šalamoun.

„Ústavní soud dále poukázal na to, že dlouhotrvající trestní řízení bez jasného pokroku oslabuje důvodnost vazby. Krajský i vrchní soud podle ÚS upadly do ‚argumentačního automatismu‘, kdy pouze opakovaly dřívější důvody vazby, aniž by se přihlédlo k aktuální situaci,“ doplnil Peričevič.