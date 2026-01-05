Není to invaze, souhlas Kongresu nebyl nutný, tvrdí Rubio

Útok na Venezuelu nevyžadoval schválení Kongresem, protože se jednalo o operaci s cílem vymáhat právo, ne o dlouhodobou invazi do cizí země. Šéf diplomacie USA Marco Rubio to řekl stanicí ABC News. Podle některých zákonodárců vojenská akce, včetně únosu venezuelského autoritáře Nicoláse Madura do USA, představuje porušení amerického práva.
„Nebylo to nutné, protože to není invaze. Nezačali jsme okupovat jinou zemi. Jednalo se o zatýkací akci. Jednalo se o akci orgánů činných v trestním řízení. (Maduro) byl zatčen na území Venezuely agenty FBI, byla mu přečtena jeho práva, a byl odvezen ze země,“ odpověděl Rubio na otázku, proč podle něj nebylo nutné schválení vojenského útoku Kongresem.
Maduro, který v USA čelí obvinění z narkoterorismu a pašování kokainu do země, bude v pondělí předveden před federální soud na Manhattanu.
Podle Rubia byla nutná asistence Pentagonu, protože akce byla podniknuta na nepřátelském území. „Abychom ho zatkli, museli jsme požádat ministerstvo války, aby se zapojilo do operace... Zasáhli vše, co bylo hrozbou pro agenty, kteří ho šli zatknout, a zasáhli vše, co bylo hrozbou na cestě ven (z Venezuely),“ řekl ministr zahraničí, přičemž použil označení Trumpovy administrativy pro ministerstvo obrany.
Protichůdná vyjádření
Jeremy Paul, odborník na ústavní právo z americké Severozápadní univerzity, podle serveru televize Deutsche Welle (DW) uvedl, že Rubiův argument je přesvědčivý, ale prohlášení prezidenta Donalda Trumpa o tom, že USA řídí Venezuelu a její ropná pole, tuto logiku zcela podkopávají.
„Zatkli jsme ho, nyní je ve vazbě a bude souzen v New Yorku. Tím by to mělo skončit, ne? Neměl by být žádný další důvod, aby se něco dělo,“ řekl Paul o zajetí Madura. Americká vláda podle něj svými kroky ve Venezuele nedodržuje americké právo, protože je nekonzultuje s Kongresem.
Trumpova administrativa si kvůli bombardování Venezuely a únosu Madura vysloužila ostrou kritiku především od demokratických zákonodárců, z nichž mnozí rovněž zpochybnili zákonnost vojenské operace, kterou neschválil Kongres.
„Trump zavrhl náš ústavou stanovený schvalovací proces pro ozbrojený konflikt, protože administrativa ví, že americký lid drtivou většinou odmítá riziko zatažení naší země do další války,“ komentoval útok na sociální síti Facebook demokratický senátor z New Jersey Andy Kim.
Údajné obavy z úniků informací
Šéf Bílého domu v sobotu na tiskové konferenci naznačil, že záměrně neinformoval členy Kongresu o plánované vojenské akci, protože zákonodárcům nevěřil, že plány udrží v tajnosti. „Kongres má tendenci k únikům (informací),“ řekl Trump.
Šéf demokratů ve Sněmovně reprezentantů Hakeem Jeffries podle deníku The New York Times (NYT) požadoval, aby administrativa Kongresu neprodleně předložila „přesvědčivé důkazy, které by vysvětlily a ospravedlnily toto neoprávněné použití vojenské síly“. Podle serveru The Hill představitelé Trumpovy administrativy v pondělí uspořádají brífink, na kterém budou skupinu zákonodárců o vojenské akci informovat.
Demokratická kongresmanka Debbie Wassermanová Schultzová, která zastupuje floridský obvod, kde mnoho migrantů z Venezuely zajetí Madura oslavovalo, tento krok označila za vítaný. Rovněž však kritizovala Trumpovu administrativu, že neinformovala Kongres.
Sobotní americký útok ve Venezuele si vyžádal nejméně osmdesát mrtvých a počet obětí, mezi kterými jsou civilisté i vojenský personál, možná vzroste, uvedl podle NYT vysoce postavený venezuelský představitel. Kubánská státní média informovala, že mezi zabitými je 32 Kubánců, mezi nimiž byli i příslušníci ozbrojených sil, kteří ve Venezuele působili na žádost Caracasu.