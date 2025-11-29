Rostoucí výroba českých zbrojovek ovlivňuje trh práce

Na trh práce dopadá růst tuzemských firem z obranného a bezpečnostního odvětví. Někteří lidé k dotčeným společnostem přecházejí z autoprůmyslu, na kterém česká ekonomika stojí. Podle zbrojařů, kteří mají momentálně zakázek dost, jde o pracovníky ve výrobě i lidi v managementu. Zástupci obou odvětví ale říkají, že zároveň roste i spolupráce mezi obory.
Přechody zaměstnanců se týkají spíš dodavatelů automobilek. Osobní auta za o poznání větší vozy vyměnil třeba výrobní ředitel Tatra Defence Vehicle Jiří Věžník, který strávil v autoprůmyslu celý profesní život. U zbrojařů pracuje od poloviny letošního roku. „Automotive segment je nějakým způsobem v recesi, oproti tomu defence (obrana, pozn. red.) je něco, kde rosteme,“ popisuje.
Ve společnosti pracuje skoro půl roku i Petr Svrčina, který u aut předtím strávil třináct let. V kopřivnické firmě se nyní stará o to, aby byl materiál pro výrobu včas a na správném místě. Odvětví automotive však dle něj v poslední době provází stagnace. „To je něco, co mám ve své práci rád asi úplně nejméně,“ říká.
Víc lidí teď nabral i pardubický výrobce radarů ELDIS. Řešit, jak dohlížet na provoz na nebi, se rozhodli i Jaroslav Greguš a Miroslav Hošek. „Jedna věc je, že jsem v automotive průmyslu strávil asi téměř třináct let. Další věc je, že celosvětová situace zrovna automotive průmyslu moc nenahrává,“ vysvětluje projektový manažer Hošek.
„Bylo to tak 50 na 50. Z padesáti procent jsem už viděl ty mráčky na obloze – to byla jedna věc. A z padesáti procent to byl nějaký svůj vlastní progres,“ shrnul motivaci ke změně vedoucí konstrukce Greguš. Podle generálního ředitele společnosti Vladimíra Vojáčka v okolí dojezdu uzavřelo své provozy několik subdodavatelů, kteří byli zaměřeni na automotive. „Tito lidé potom hledají práci,“ dodává.
Zvýšený zájem potvrzuje také další holding, v Poličce na Svitavsku vyrábí velkorážovou munici. „Uchazeči začali vnímat obranný průmysl jako odvětví, které nabízí výrazně větší stabilitu a dlouhodobou perspektivu,“ vysvětluje personální ředitelka STV Group Veronika Jurenková.
Spolupráce a nervozita
Podle člena správní rady Jiřího Vaňka s navyšováním výroby shánějí nové zaměstnance – a to jak dělníky, techniky nebo do manažerských pozic – ať už středních, nebo vyšších. Někteří pracovníci si přechodem finančně polepšili, pro další jsou výdělky srovnatelné. Zástupci obou odvětví zdůrazňují potřebu spolupráce.
„Řada dodavatelů automotive sektoru je zapojená i do vývojových řetězců obranného průmyslu, čili ta spolupráce tam probíhá a aktuálně se naopak posiluje,“ vysvětlil výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Petzl.
„Nabíráme ještě teď lidi z jiných firem, kteří přicházejí k nám, takže neodchází od nás lidi ke zbrojařům,“ popsal vedoucí závodu Škoda Auto Vrchlabí Ivan Slimák. Podniky shodně hlásí, že sehnat zejména kvalifikované zaměstnance je dlouhodobý problém. Právě firmy z obranného sektoru navíc v posledních letech často i znásobily výrobu.
„Jsem přesvědčen, že v automobilovém průmyslu je určitá nervozita a možná, že třeba neoprávněná nervozita, ale lidi, mají-li šanci změnit zaměstnání a mají tam třeba i lepší peníze a není to daleko dojíždění, tak to zaměstnání změní,“ říká prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek.
„Autoprůmysl zaměstnává zhruba 180 tisíc lidí, obranný sektor zhruba okolo 25 tisíců, automobilový průmysl dělá pro Českou republiku 1,5 bilionu obratu, obranný sektor zhruba opět desetinový, tak je jasné, že nemůže docházet k nějakému dramatickému přesunu pracovníků,“ dodává Petzl.
Například společnost Excalibur Army opravuje a posílá bojová vozidla pěchoty na Ukrajinu. Celkem společnost do země dodala stovky kusů vojenské techniky. „Letošní rok byl ve znamení toho, že jsme přibližně o nějakých dvacet třicet procent zvýšili počet zaměstnanců,“ uvedl manažer rozvoje produktu Jiří Doležel.
„Obory, které se inovací zabývají, tak nemají už jazykovou bariéru, nemají lokalizační bariéru, takže dneska začíná být oblast defence a dalších technologických firem zajímavá i pro zahraniční pracovníky,“ připojil viceprezident pro vývoj a inovace Pavel Tuček. A i ti budou potřeba – v příštím roce totiž řada zbrojařů chce výrobu dál navýšit. Nové lidi ale shání i autoprůmysl.