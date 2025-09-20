Tuzemský zbrojařský průmysl posiluje


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT24
Události: Českým zbrojařům se daří
Zdroj: ČT24

Čeští zbrojaři dál posilují. Společnost Excalibur Army z holdingu Czechoslovak Group otevřela novou výrobní halu. S německou KNDS zároveň podepsala memorandum o zajištění oprav a údržby tanků Leopard 2. Výrobu v posledních pěti letech navýšil i holding STV Group, který investoval dvě miliardy korun, a to například do robotizované lakovny na velkorážovou dělostřeleckou munici. Část zbrojařů také expanduje na další trhy, třeba PBS Group vyrábí v americké Atlantě letecké motory do dronů a střel.

