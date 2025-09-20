Čeští zbrojaři dál posilují. Společnost Excalibur Army z holdingu Czechoslovak Group otevřela novou výrobní halu. S německou KNDS zároveň podepsala memorandum o zajištění oprav a údržby tanků Leopard 2. Výrobu v posledních pěti letech navýšil i holding STV Group, který investoval dvě miliardy korun, a to například do robotizované lakovny na velkorážovou dělostřeleckou munici. Část zbrojařů také expanduje na další trhy, třeba PBS Group vyrábí v americké Atlantě letecké motory do dronů a střel.
Tuzemský zbrojařský průmysl posiluje
3 minuty