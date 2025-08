Výroba českých zbrojovek je rekordní

Roste i zájem české armády. „Máme podepsané i mobilizační dodávky, to znamená, že v okamžiku, kdy by se na českém území, nedej bože, něco semlelo, tak primárně začneme dodávat našim armádám,“ dodává generální ředitel Sellier & Bellot Vladimír Rada.

V případě navyšování výdajů na obranu pak zbrojaři upozorňují na to, že musí znát, co státy budou chtít a kdy.

Armáda teď s tuzemskými i zahraničními firmami uzavírá hodnotnější závazky. Zatímco v roce 2022 se jednalo o smlouvy za 53 miliard korun, rok poté to byl víc než dvojnásobek, a loni šlo o téměř 244 miliard. Často jsou to víceleté kontrakty. Kolik přesně ale dodávají čeští zbrojaři, není jasné.

„Investice do nových hal ve Šternberku a v Kopřivnici celkově dosahuje jedné miliardy korun, jak co se týče výstavby nových hal, tak co se týče technologií,“ doplňuje mluvčí holdingu Andrej Čírtek.

Vývoz rychle roste poslední tři roky

Právě od plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 je rychlý nárůst vývozu vojenského materiálu patrný. Zbrojaři tehdy exportovali materiál za 34 miliard korun, tedy více než dvojnásobek toho co předtím. Od té doby se suma pořád zvyšuje – v roce 2023 šlo o padesát miliard a loni už o 94 miliard korun.

Více než polovina produkce mířila do evropských zemí, které nejsou členy EU – vedle Ukrajiny třeba do Velké Británie. Do států sedmadvacítky putovala třetina výroby. Menší část pak šla do zemí jihovýchodní Asie nebo na Blízký východ.

Nejvíc materiálu zbrojaři vyvezli na Ukrajinu, jeho hodnota přesáhla 47 miliard korun. Následuje Bulharsko, Nizozemsko a Vietnam.

„Více než devadesát procent toho, co se dnes v Česku vyrobí, se vyváží. Vyváží se to do zhruba sto zemí světa, ale nejvíce toho dodáváme na Ukrajinu. A to buď přímo, nebo prostřednictvím některých zemí, které financují dodávky na Ukrajinu, jako je třeba Nizozemsko, které se na tom výrazně podílí. Odhaduji, že téměř osmdesát procent toho, co jsme v roce 2024 exportovali, tak bylo právě na Ukrajinu,“ uzavřel Hynek.