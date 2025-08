Další přípravy na válku s NATO, říkají experti o ruském zbrojení či odvodech

před 5 m minutami | Zdroj: The Kyiv Independent , Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda , Financial Times , Jamestown Foundation , CEPA , ISW

Rusko chystá změny v armádě, které by umožnily celoroční odvody. Kromě toho dál mohutně zbrojí, podle Kyjeva hodlá v následující dekádě utratit za vojenské výdaje více než bilion dolarů a totálně mobilizuje celou společnost. Analytici uvádějí, že tyto a další kroky potvrzují, že se Moskva chystá na budoucí válku s NATO. Mohutně zbrojí i sousední Bělorusko.

Ruští zákonodárci předložili návrh zákona, který by umožnil celoroční odvody do armády. Nyní je Moskva provádí dvakrát ročně, vždy na jaře a na podzim, a branci pak mají sloužit rok. Tito vojáci oficiálně nesmějí být nasazeni do bojů, i když média upozorňují na případy, kdy se tak zřejmě stalo.

Kromě odvedenců Rusko disponuje ještě armádou založenou na kontraktech, na jejichž základě vojákům za službu platí. Zatím se Moskvě takto dařilo nahrazovat velké ztráty, systém ale podle mnohých expertů není udržitelný, píše The Kyiv Independent.