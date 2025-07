Rusko cvičí ukrajinské děti pro válku proti jejich zemi i NATO

Ukrajinské děti unesené do Ruska či žijící na Ruskem okupovaném ukrajinském území čelí cílené militarizaci, jejímž záměrem je vycvičit z nich vojáky pro boj nejen proti vlastní zemi, ale i pro budoucí ruské války. Upozorňuje na to řada médií či analytiků. Rusové se podle nich snaží vymýváním mozků zničit ukrajinskou identitu dětí a vzbudit v nich mimo jiné nenávist vůči NATO.

„Děti, které absolvují tyto militarizované programy, jsou (oficiálně po dosažení osmnácti let – pozn. red.) často nuceny k účasti v takzvané ‚speciální vojenské operaci‘ – k boji ve válce proti Ukrajině. Pokud přežijí, očekává se od nich, že vycvičí další generaci,“ píše Ukrajinska pravda (UP).

Po ukončení studia mnoho kadetů vstupuje do civilní služby, zapisují se na vyšší vojenské akademie nebo se přihlásí do ruské armády, kde bojují proti Ukrajině v řadách ruských kozáckých jednotek.

Studenti ve věku od devíti či deseti do sedmnácti let se v kadetském sboru učí ruské historii, cvičí se pro službu v ruské armádě a učí se ovládat bezpilotní letouny a nabíjet zbraně. Děje se tak i prostřednictvím místních učitelů, kteří před okupací neodešli a nyní s Rusy kolaborují.

Například v okupovaném městě Kreminna v Luhanské oblasti přeměnili Rusové tamní vojenské lyceum v Republikový kozácký kadetský sbor pojmenovaný po někdejším veliteli sovětského letectva Alexandru Jefimovovi, popsala UP ve spolupráci s The Reckoning Project, který se zabývá shromažďováním důkazů pro vyšetřování válečných zločinů.

„Pozoruji znepokojivý trend – Luhansk se stává jakýmsi centrem pro lákání dětí z nově okupovaných území. Například kadeti z luhanských sborů nebo kurzů Vyšetřovacího výboru často jezdí do Chersonu (míněna patrně Chersonská oblast – pozn. red.) a povzbuzují (tamní) děti, aby se přestěhovaly do okupovaného Luhansku a pak dál do Ruské federace,“ cituje Raševskou UP.

„Vymýtit ukrajinskou identitu a vymazat nezávislou Ukrajinu“

„Tyto akce plně odpovídají představám ruského prezidenta Vladimira Putina o ‚konečném řešení ukrajinské otázky‘, jehož cílem je vymýtit ukrajinskou identitu a zcela vymazat Ukrajinu jako nezávislý stát,“ shrnuje Hurská s tím, že ruské praktiky flagrantně porušují řadu mezinárodních úmluv a zákonů a jsou mezinárodním zločinem proti dětem.

Také Raševská konstatuje, že Rusko svým zacházením s ukrajinskými dětmi porušuje řadu mezinárodních norem, zároveň ale podle ní v tomto ohledu jedná tak, že jeho kroky zatím nesplňují kritéria pro válečný zločin.

„Propaganda týkající se služby v okupačních silách, zavádění ruských standardů, dokonce i nábor dětí do militarizovaných sdružení – to není klasifikováno jako válečný zločin. Válečným zločinem je pouze nutit děti k účasti v aktivních bojových operacích nebo je do nich verbovat a to Rusové nedělají. Čekají, až (děti) dosáhnou osmnácti let, a pak je donutí podepsat smlouvu buď na základě branné povinnosti, nebo nátlakem, zejména propagandou,“ míní právnička.

Raševská je však přesvědčena, že bude možné přesvědčit mezinárodní organizace, jako je Mezinárodní trestní soud, aby militarizaci dětí za mezinárodní válečný zločin uznaly, neboť způsobuje dětem trauma a lze ji považovat za nelidské zacházení s civilisty.

„Rusko vlastně útočí na ukrajinské děti na okupovaných územích tím, že z nich dělá ruské vlastence, zatímco podle mezinárodního humanitárního práva a Úmluvy o právech dítěte by s nimi mělo zacházet jako s cizími občany a nechat je na pokoji,“ vysvětluje.