Nevidím jiné řešení než vydání dluhopisů, uvedla Schillerová k rozpočtu

Loňský deficit státního rozpočtu měl být podle schváleného plánu 241 miliard korun. Stát však loni utratil o 290,7 miliard korun více, než kolik vybral. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) za to mohou špatně naplánované příjmy a výdaje. Bývalý šéf resortu financí Zbyněk Stanjura (ODS) oponoval, že za to mohou evropské peníze, které dorazí později. Oproti normálu byl schodek vyšší v prosinci, což šéfka resortu financí přisuzuje investicím či výdajům kvůli plnění milníků Národního plánu obnovy. „Musí se schválit takzvaný státní závěrečný účet, než budeme schvalovat rozpočet v Poslanecké sněmovně, tam se musí navrhnout, z čeho se to bude platit, a já nevidím jiné řešení než vydání dluhopisů,“ řekla v Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem.
Chřipková epidemie bude vrcholit do dvou týdnů, počítají odborníci
Do dvou týdnů bude podle odborníků vrcholit chřipková epidemie. I když přes svátky celková nemocnost klesla, očekávají rychlý návrat k vysokým počtům nakažených. Jen v minulém týdnu hlásily laboratoře 940 lidí s respiračním onemocněním na 100 tisíc obyvatel. Čtyři z pěti pacientů měli právě chřipku, oficiálně jí v této sezoně podlehlo 19 lidí. Epidemiologové ale odhadují, že toto číslo může být výrazně vyšší. Chřipka u rizikových pacientů zhoršuje chronická onemocnění.
Muniční iniciativu rušit nebudeme. Česko ji bude koordinovat, řekl Babiš
Muniční iniciativu pro Ukrajinu Česká republika rušit nebude, bude ji koordinovat a nepůjdou do ní žádné peníze českých občanů, uvedl v úterý premiér Andrej Babiš (ANO) na sociální síti X po jednání lídrů zemí takzvané koalice ochotných. Napsal, že se tak rozhodl po dohodě s koaličními partnery. Před loňskými sněmovními volbami Babiš sliboval zrušení iniciativy.
Děti z dětských domovů v Pardubickém kraji se učí žít mimo ústav
Loňská novela zákona o ústavní výchově otevřela dětem z dětských domovů cestu k tomu, aby vyrůstaly v podmínkách co nejbližších rodinnému životu. Kraje mají měnit stávající domovy na menší rodinné skupiny v bytech a domech. Pardubický region chce transformaci dokončit už na jaře, bude tak prvním v Česku, kde děti už nebudou žít v ústavech. Sto padesát dětí se nyní postupně učí žít v menších rodinných skupinách v domech a bytech, které vznikají proměnou stávajících domovů. Změna pro ně znamená nutnost naučit se starat o domácnost. Patří sem aktivity jako nákup, úklid a další. Ale i kraj se musel přizpůsobit, hlavně navýšit personál starající se o děti. Kraj pořídil první byty v roce 2018.
Porucha horkovodu připravila část Prahy 4 o dodávky tepla a teplé vody
Asi jedenáct tisíc domácností v Praze 4 je v úterý kvůli poruše horkovodu bez dodávek tepla a teplé vody. Výpadek se týká Michle, Krče, Pankráce, Nuslí a Podolí. Podle Pavla Maďara ze společnosti Pražské teplárenské se výpadek dotkl i škol a sociálních zařízení. Před 20. hodinou oznámil dokončení opravy horkovodu, dodávky tepla a teplé vody by se podle něj měly obnovit do středečního časného rána.
Rozpočet loni skončil v deficitu 290,7 miliardy korun. Stanjura nesouhlasí
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) v úterý představila výsledky hospodaření státu v loňském roce. Rozpočet podle ní překročil plánovaný deficit ve výši 241 miliard korun a skončil ve schodku 290,7 miliardy. Státní dluh vzrostl ke konci roku 2025 na 3,678 bilionu korun. Bývalý šéf resortu Zbyněk Stanjura (ODS) tvrdí, že reálný deficit je 250 miliard. Dalších čtyřicet miliard jsou podle něj příjmy z EU, které přijdou až letos.
Policie dopadla další aktéry z podvodných call center na Ukrajině
Ukrajinští kriminalisté vydali do Česka muže a ženu zadržené v souvislosti s provozováním podvodných call center. Pardubičtí policisté je obvinili za podvod spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny. ČT to potvrdila pardubická krajská mluvčí Markéta Janovská. V případě odsouzení jim hrozí až deset let vězení. Muž měl navíc vykonávat v tuzemsku trest za dřívější trestnou činnost, žena bude stíhána vazebně. O případu podvodných call center informovala policie loni v srpnu.
Ministr zahraničí Macinka brzy navštíví Ukrajinu
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) brzy navštíví Ukrajinu. Uvedl to po telefonátu se svým ukrajinským protějškem Andrijem Sybihou. Ministři spolu podle Macinky hovořili o budoucí spolupráci i náladách části české veřejnosti vůči Ukrajincům v Česku. Shodli se na tom, že je jejich společným úkolem pracovat na tom, aby byly pozitivnější. V diskusi budou brzy pokračovat při Macinkově návštěvě Kyjeva, dodal český ministr.
