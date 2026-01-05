Z Izraele odchází obyvatelé, porodnost si ale drží vysokou


před 54 mminutami|Zdroj: ČT24
3 minuty
Události: Vysoká porodnost v Izraeli
Zdroj: ČT24

Izrael čelí zvýšenému vystěhovalectví. Do zahraničí ročně odcházejí desítky tisíc lidí. Teroristický útok Hamásu 7. října a války, které následovaly, částečně otřásly představou Izraele jako bezpečného útočiště pro Židy z celého světa. Válka ale přitom neměla dopad na izraelskou porodnost.

Bez ohledu na všechny války překonal Izrael historický milník. Počet obyvatel dosáhl deseti milionů. Když moderní židovský stát vznikl, obýval ho necelý jeden milion lidí. Prakticky všude jsou vidět nové domy a nové tváře.

Paní Ortal, která žije v Izraeli, má celkem čtyři děti. „Mám moc ráda svou rodinu a to, že moje děti můžou vyrůstat právě tady,“ říká.

Jako skoro jediná vyspělá země si Izrael drží vysokou porodnost. V posledních letech dokonce mají židovské matky víc dětí než muslimské. „V izraelské společnosti je tradicí mít velké rodiny a platí to pro lidi původem z Evropy i z Asie,“ popsal sociolog z Izraelského demokratického institutu Or Anabi v září 2022.

Izraelským Židům se poprvé v historii rodí více dětí než muslimům. Odborníci mluví o demografické revoluci
Ilustrační foto

Jenže konflikt v Gaze přece jen na demografické trendy dopadl. Stále víc Izraelců si žádá o druhý pas v zemích Evropské unie, včetně Česka. „A teď ta válka to určitě ještě zesílila, takže je pravda, že konzulárka má nával žádostí o české občanství,“ uvedla velvyslankyně ČR v Izraeli Veronika Kuchyňová Šmigolová.

Evropský pas není jen praktickou výhodou při cestování. Pro mnohé je taky vstupenkou k tomu se do ciziny trvale odstěhovat. Kvůli dlouhé válce, vnitropolitickým hádkám nebo vysokým cenám bydlení zažívá Izrael v posledních letech emigrační vlnu.

V roce 2024 odešlo 79 tisíc lidí. Ne u všech je to trvalá emigrace, ale jde o choulostivé téma. Sama Ortal by si nedokázala představit, že by Izrael opustila. Mnozí lidé, včetně paní Ortal, naopak po 7. říjnu omezili cesty do zahraničí, kde musí Izraelci často skrývat to, že jsou Židé.

Izrael si připomíná dva roky od vpádu teroristů z Hamásu
Vzpomínková akce na místě konání festivalu Supernova u příležitosti dvouletého výročí od teroristického útoku Hamásu a jeho spojenců na jih Izraele (7. října 2025)

Výběr redakce

Venezuela usiluje o mezinárodní spolupráci, sdělila její vláda směrem k USA

Venezuela usiluje o mezinárodní spolupráci, sdělila její vláda směrem k USA

03:07AktualizovánoPrávě teď
Babišův kabinet schválil návrh programového prohlášení vlády

Babišův kabinet schválil návrh programového prohlášení vlády

01:09Aktualizovánopřed 10 mminutami
ÚS odmítl stížnost Jiřiny Bohdalové v kauze padělaného obrazu

ÚS odmítl stížnost Jiřiny Bohdalové v kauze padělaného obrazu

před 19 mminutami
Politici vládní koalice řeší výroky Radima Fialy o Vrběticích i projev Okamury

Politici vládní koalice řeší výroky Radima Fialy o Vrběticích i projev Okamury

10:45Aktualizovánopřed 30 mminutami
Největší íránské protesty od roku 2022 mají už nejmíň dvacet obětí, píše AP

Největší íránské protesty od roku 2022 mají už nejmíň dvacet obětí, píše AP

08:53Aktualizovánopřed 47 mminutami
Z Izraele odchází obyvatelé, porodnost si ale drží vysokou

Z Izraele odchází obyvatelé, porodnost si ale drží vysokou

před 54 mminutami
Vědecká knihovna NASA zavřela. Řeší se, kdo za to může

Vědecká knihovna NASA zavřela. Řeší se, kdo za to může

před 1 hhodinou
Ruský úder na kyjevskou kliniku zabil nejméně jednoho člověka

Ruský úder na kyjevskou kliniku zabil nejméně jednoho člověka

před 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Svět

Venezuela usiluje o mezinárodní spolupráci, sdělila její vláda směrem k USA

Venezuela usiluje o mezinárodní spolupráci a život bez vnějších hrozeb, sdělila tamní viceprezidentka Delcy Rodríguezová v prohlášení, které adresovala světu a USA. Rodríguezová svolala v neděli první zasedání kabinetu poté, co americké síly v sobotu unesly autoritáře Nicoláse Madura a jeho manželku do Spojených států. Prezident USA Donald Trump řekl, že nad situací ve Venezuele drží kontrolu, a pohrozil další vlnou úderů, pokud nebude její vedení spolupracovat.
03:07AktualizovánoPrávě teď

Největší íránské protesty od roku 2022 mají už nejmíň dvacet obětí, píše AP

Při protestech v Íránu zemřelo již nejméně dvacet lidí, napsala agentura AP. Lidé vyšli do ulic již před týdnem a střety mezi protestujícími a bezpečnostními složkami propukly i v neděli. Hesla namířená proti teokratickému režimu zněla na shromážděních v Teheránu, Šírázu a oblastech západního Íránu, kde jsou současné protesty zvláště intenzivní. Demonstrace jsou největší od roku 2022, kdy zemřela Mahsá Amíníová.
08:53Aktualizovánopřed 47 mminutami

Z Izraele odchází obyvatelé, porodnost si ale drží vysokou

Izrael čelí zvýšenému vystěhovalectví. Do zahraničí ročně odcházejí desítky tisíc lidí. Teroristický útok Hamásu 7. října a války, které následovaly, částečně otřásly představou Izraele jako bezpečného útočiště pro Židy z celého světa. Válka ale přitom neměla dopad na izraelskou porodnost.
před 54 mminutami

Vědecká knihovna NASA zavřela. Řeší se, kdo za to může

NASA uzavřela jednu z nejdůležitějších vědeckých knihoven této kosmické agentury. Experti se obávají, že přijdou o knihy a další data. Šéf agentury říká, že to není pravda.
před 1 hhodinou

Ruský úder na kyjevskou kliniku zabil nejméně jednoho člověka

Rusko v noci na pondělí zasáhlo soukromé zdravotnické zařízení v Kyjevě, zemřel v něm jeden člověk a další čtyři utrpěli zranění. Informuje o tom server Ukrajinska pravda. Starosta Kyjeva Vitalij Klyčko informoval, že zdravotnické zařízení v Obolonské čtvrti zasáhl ruský dron. Šestnáct z 23 pacientů soukromé kliniky záchranáři rozvezli do městských nemocnic. Další člověk zahynul při ruském útoku v Kyjevské oblasti.
před 1 hhodinou

Hackeři napadli Evropskou kosmickou agenturu, ukradli gigabajty dat

Evropská kosmická agentura (ESA) oznámila, že hackeři narušili bezpečnost jejích počítačových serverů, na nichž má uložena svá vědecká data. Hackerská skupina tvrdí, že ukradla přibližně 200 gigabajtů dat, včetně důvěrných dokumentů a také zdrojového kódu.
před 1 hhodinou

„Operace Kolumbie zní dobře.“ Trump hrozí dalším zemím

Prezident USA Donald Trump varoval země produkující drogy na západní polokouli, že nebude dlouhodobě tolerovat příliv těchto nelegálních látek do USA. Podle agentury Reuters naznačil, že po Venezuele by mohly čelit vojenskému zásahu Kolumbie a Mexiko.
před 2 hhodinami

Francie úplně zakázala věčné chemikálie v kosmetice i dalších výrobcích

Francie jako první evropská země zavedla přísné zákazy takzvaných věčných chemikálií, které prokazatelně poškozují lidské zdraví. Musí zmizet odevšad, kde se dají nahradit něčím bezpečnějším.
před 2 hhodinami
Načítání...