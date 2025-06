Příští vláda musí pokračovat v konsolidaci rozpočtu, míní Pavel

před 46 m minutami | Zdroj: ČTK

Prezident Petr Pavel

Nová vláda, která vzejde z voleb, bude muset pokračovat v konsolidaci veřejných financí a snižování deficitu, jinak bude státní rozpočet stát na vodě, říká prezident Petr Pavel. Systémové problémy, které jsou ve státním rozpočtu, se přijetím vládního konsolidačního balíčku z roku 2023 jen odsunuly, dodal v diskusním pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News.

Sestavení státního rozpočtu na příští rok bude podle prezidenta ještě výrazně složitější. Politici by podle něj také měli občanům říkat, kde na své záměry chtějí brát peníze. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) řekl České televizi, že schodek státního rozpočtu bude v příštím roce vyšší než letos, mohl by se dostat až k 280 miliardám korun. K plánům se státním rozpočtem podotkl, že ekonomové mají svůj pohled na věc, ale rozpočet není jen věcí ekonomických parametrů. „Kdybychom totiž udělali to, co navrhovali ekonomové, tak například už konsolidační balíček byl výrazně tvrdší, rozpočet by asi byl výrazně tvrdší, ale to by se určitě nelíbilo veřejnosti, protože by také byl sociálně méně citlivý. A vláda šla cestou kompromisu, který možná byl maximem možného v té době, ale neřeší problém,“ shrnul prezident.

Je třeba říct, kde budeme brát, zdůrazňuje Pavel Podle prezidenta bude potřeba vést férovou diskusi o faktech. „Proto bych byl rád, aby každý, kdo předkládá nějaký návrh, který směřuje například ke zvyšování platů, ke zvyšování důchodů, snižování plateb za cokoli, tak aby zároveň řekl to B, tedy z čeho se to bude brát nebo jakým zefektivněním ušetříme, kde a jak, a jestli nám to vychází,“ apeloval prezident. „Je strašně líbivé říkat lidem, že snížíme jízdné a zvýšíme důchody a zvýšíme platy a postavíme tisíce nových bytů, ale pak neříct, z čeho na to vezmeme,“ dodal.