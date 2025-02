Stanjura: Další úsporný balík bude nutnost. Část politiků varuje před přílišnými škrty

Příští vláda bude muset po volbách připravit další úsporná opatření, aby zlepšila hospodaření státu. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) uvedl, že nový úsporný balíček bude nutností, přičemž opatření by měla být připravena do konce roku 2026. Opozice doporučuje soustředit se zejména na výběr daní. Část politiků přitom varuje před příliš velkými škrty.

Od té doby podle údajů ministerstva vnitra stát „zeštíhlil“ skoro o tři tisíce pracovních míst. Podle opozice je to ale málo. I někteří koaliční zástupci říkají, že jedním z kroků další konsolidace by mělo být snížení počtu státních zaměstnanců.

Konsolidaci nařizuje zákon o rozpočtové odpovědnosti. Letos a příští rok k ní přispěl balíček současné vlády, poté by to už ale podle resortu financí mohl být problém. „Je evidentní, že pro rok 2027 musíme konsolidovat, pokud chceme dodržet zákon o rozpočtové odpovědnosti zhruba 0,4 procentního bodu, což je při letošních cenách 30 až 35 miliard korun,“ sdělil Stanjura.

„Trendy jsou evidentní, snížil se deficit státního rozpočtu a taky se snížil deficit veřejných financí, což je to klíčové kritérium, které posuzuje Evropa,“ sdělil Stanjura. „Bez konsolidačního balíčku by ten deficit byl mnohem vyšší,“ nechal se slyšet ministr.

Podle části opozice je nutné zaměřit se i na výběr daní, a to nejen prostřednictvím například elektronické evidence tržeb. Opoziční zástupci zároveň kritizují přílišné škrty. „Když podpoříte investice například do dopravní infrastruktury a do železnic, tak lidé se dostanou rychleji do práce a podobně, což má celkově vliv na ekonomiku, a to se tady nedělo, tady se ekonomika zaškrcovala,“ tvrdí Schillerová.

Konkrétní kroky, jak ještě vylepšit hospodaření, budou záležet na složení nového kabinetu, který vzejde z podzimních voleb. První náznaky fiskální strategie nové vlády se pak mohou následně objevit již při žádosti o důvěru v Poslanecké sněmovně.