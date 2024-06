Potřebujeme další konsolidační balíček, říká ekonom David Marek

Očekávaný letošní schodek 250 miliard je podle Marka reálné dodržet. „Čekají nás měsíce, kdy se budou platit velké daně, takže to budou měsíce přebytkové a schodek se v dalších měsících pravděpodobně ještě o něco sníží. Ale do zbytku roku začne zase narůstat. Těch 250 miliard může být napjatý cíl, ale je stále dosažitelný,“ míní ekonomický poradce prezidenta a člen Národní ekonomické rady vlády.

V pořadu Interview ČT24 ale zdůraznil, že letos by se měla dostat výkonnost tuzemské ekonomiky na úroveň roku 2019. Je tedy podle něj fér se podívat, jaký byl schodek před pěti lety, zda byly veřejné finance ve stejné kondici. „Za rok 2019 činil schodek státního rozpočtu 28,5 miliardy korun. A my jsme na téměř desetinásobku,“ varuje.

„Stále si myslím, že je zapotřebí připravit konsolidační balíček číslo dvě. A je jedno, jestli v tomto volebním období, nebo příštím,“ říká. Co přesně by měla nová vlna konsolidací obsahovat, je podle něj čistě politickým rozhodnutím: „Někdo má rád nízké daně, někdo vysoké, někdo štědrý sociální systém, někdo méně štědrý. Ale nemůžeme mít rumunské daně a francouzský sociální systém.“

Dodal, že zhruba dvě třetiny vína v tuzemsku je z dovozu, takže tato daň by postihovala hlavně dovážené víno. „Bylo možné najít nějaký způsob, jak to malým českým výrobcům kompenzovat,“ konstatoval.

„Je to škoda, neznám žádného soudného ekonoma, který by byl vyloženě proti této dani,“ poukazuje Marek na možnost, která mohla přinést do rozpočtu nejen kýžené miliardy, ale ještě zdanit zvyk, který má negativní dopad na zdraví lidí. „Nemělo se od toho ustoupit. Je to promarněná příležitost.“

„Nebude to úplně stačit. Ještě před rokem touto dobou bych odhadl, že v roce 2050 by schodek důchodového účtu dosahoval šesti procent HDP. Po těch dosud přijatých změnách jsme se dostali pod tři procenta a aktuálně projednávané změny by to měly ještě snížit k jednomu procentu HDP,“ pochvaluje si nastavený kurz.

Na příští vládu ale i tak čeká buď další změna důchodového systému, nebo přesměrování jiných daňových příjmů do důchodového systému tak, aby stát penze ufinancoval i za třicet let.

Kvůli stárnutí populace bude zapotřebí vyřešit i další oblasti – a to dlouhodobou péči o nemocné a nemohoucí a zdravotní systém, který čeká do budoucna větší zatížení. „Je nutné to řešit komplexně, nejen důchody, ale i tyto aspekty,“ nabádá ekonom.

Jednou z možností zůstává zvedení investičního druhého pilíře penzijního pojištění, ovšem tak, aby se tyto prostředky nevyváděly z prvního, průběžně financovaného pilíře.

„Znamenalo by to zvýšení sazby sociálního pojistného. S tím, že by ten dodatečný výběr nesměřoval do průběžného systému, ale do důchodových fondů. Pak je otázka, jestli by to byly soukromě spravované důchodové fondy, nebo zda by například po vzoru Švédska vznikl státem provozovaný – a nesmírně transparentní – důchodový fond.“ Zhodnocení by ale muselo být adekvátní účelu a i nákladovost tohoto spoření by musela být uměřená, upozornil ekonom.