Ekonomy znepokojuje situace na realitním trhu

Pokud ceny podstatně vzrostou, měl by se podle Švejnara také zvýšit dovoz, aby ceny nebyly jiné než v Evropě. „Neměli bychom mít u jednotlivých položek v průměru mnohem vyšší ceny, aspoň ne dlouhou dobu. Ať už to jsou vejce, nebo něco jiného, co se dá lehce dovézt,“ říká s tím, že cena dopravy je nízká.

Vliv poptávky

Dále rostly také ceny služeb – například ty ubytovací zdražily meziročně téměř o osm procent. Podle Švejnara je Česko „ekonomikou služeb“, tvoří většinu HDP. U domácích služeb by prý pomohlo umožnit lehčí vstup na trh. „Jakmile je více poskytovatelů služeb, tak je větší konkurence a potom ceny tolik nerostou,“ myslí si. Za důležitý ale označuje i vliv poptávky.

„Musíme si uvědomit, že jak se ekonomicky vyvíjíme, tak lidé utrácejí víc,“ říká Švejnar. Tam, kde není velká konkurence, se tento zájem nepřenáší do výroby, ale do vyšších cen. Podle Matesové nyní ještě „dožíváme“ období pandemie, kdy se nedalo cestovat. Lidé jsou tak ochotni si třeba za dovolenou připlatit.

„Znepokojovalo by mě, co se děje na realitním trhu. Není to napříč republikou, je to ve velkých městech a velmi výrazně v Praze,“ říká. Zmiňuje, že cena metru čtverečního u novostaveb v Praze je trojnásobkem toho, co je průměr zbytku republiky. Lidé do bytů ukládají peníze, ale „nesmírným způsobem“ to táhne nahoru i nájemné pro lidi, kteří v Praze musí bydlet, dodává.

Podle Švejnara by mohla v tomto ohledu pomoci i síť rychlovlaků a dálnic, která by z Česka udělala „dva prolínající se regiony“. „V tom smyslu můžete bydlet kdekoliv a pracovat kdekoliv,“ říká s tím, že tuzemsko má v tomto ohledu oproti jiným zemím geograficky obrovskou výhodu, kterou nevyužívá.