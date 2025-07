Až čtvrtinu klientů tvoří cizinci, hlásí makléři. Kupují i byty na sídlištích

Výstavbě nové čtvrti na pražském Smíchově místní přezdívají výstaviště jeřábů. Za pár let tu budou stát tři tisíce bytů. Už teď je o ně velký zájem – a to nejen mezi Čechy. Bydlení si chce v Praze i Brně pořídit také řada cizinců. Podle developerů a realitních makléřů to může být až čtvrtina kupujících.

„V rámci prodejů je aktuální podíl cizinců asi 27 procent. Mají zájem o centrum a širší centrum Prahy, to znamená Staré Město, Nové Město, Vinohrady a Dejvice,“ přiblížila vedoucí oddělení prodejů realitní kanceláře Svoboda & Williams Michaela Koudelová. Ve statistikách developerské společnosti Central Group se podíl cizinců dlouhodobě pohybuje kolem pětiny, dodala výkonná ředitelka firmy Michaela Tomášková Váňová.

Byty, které si cizinci pořizují, mají hlavně jako investici. „Kupují především ty menší, jedná se typicky o dispozici 2+kk, protože je kupují za účelem pronájmu,“ vysvětlil mluvčí developerské společnosti Skanska Residential Jan Pohorský. Mluvčí firmy Bezrealitky František Brož doplnil, že se to týká hlavně metropole. „Teď vidíme i nárůst vlastníků na úrovni Brna a dalších krajských měst,“ uvedl.