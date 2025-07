Moderní a inovativní. První panelový dům zabydleli nájemníci před 70 lety

První pokusy s panelovými domy na českém území se datují už do let druhé světové války a jsou spojené s firmou Baťa, která v roce 1940 experimentovala s montovanými domy z velkých tvárnic z betonu litých přímo na staveništi. Během války postavila několik takových pokusných dvojdomů. Po znárodnění firmy se vývojové pracoviště postupně přesunulo do Ústavu montovaných staveb v Praze.

První dům z celostěnových panelů vyrostl ve Zlíně (tehdy Gottwaldově) v roce 1953 za pouhé čtyři měsíce podle projektu architektů Hynka Adamce a Bohumíra Kuly a dostal označení G40 (Gottwaldov, 40 bytů). Šlo o první první standardizovanou konstrukční soustavu. „I z tohoto důvodu je většinou odborníků tato stavba vnímána jako první panelák v Československu,“ uvedl už v minulosti ředitel metodického odboru Svazu českých a moravských bytových družstev Martin Hanák. Týž rok začala výstavba panelových domů i v dalších městech Československa, včetně Prahy.

Zdroj: ČTK