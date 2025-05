Bydlení v EU za dekádu zdražilo o desítky procent. Nejvíce si připlatí Maďaři

Vysoké ceny nájmů a bydlení jsou částečně příčinou toho, že mnoho mladých Evropanů nemůže opustit domovy rodičů ještě několik let poté, co začnou pracovat. Podle Eurostatu odcházejí mladí Evropané do vlastního bydlení nebo nájmu v průměru ve věku 26,3 let. Tato hodnota se v jednotlivých zemích EU výrazně liší: ve Finsku činí 21,4 let, v Chorvatsku zase 31,8 let.