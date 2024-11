Roste počet Čechů, kteří bydlí v nájmu

Přibývá lidí, kteří bydlí v nájmu. Podle posledních statistik je to už každá čtvrtá česká domácnost. Důvodem je obtížně dostupné vlastní bydlení. Kvůli tomu se také někteří stěhují do objektů, jako jsou chaty nebo maringotky.

Prudce roste i počet lidí v nájmu

Do nájemního bytu pak otevírá dveře skoro čtvrtina domácností, přesněji 23 procent. Ještě v roce 2011 to byla necelá pětina (18,8 procenta). Nárůst odpovídá tomu, jako by se během třinácti let do nájmu přestěhovali dohromady obyvatelé Brna a Plzně.

I proto se nájemní trh v posledních letech mění. „Říkali jsme, že tady existuje nájemní trh, ale za nájemní trh se považovalo, že někdo vlastnil dva, tři nebo i pět bytů a ty skrze nějaký portál pronajímal,“ vysvětluje dřívější situaci Petr Michálek ze Skanska Residential.

Nejtypičtějšími nájemníky jsou dnes podle Tomáše Kašpara z Asociace nájemního bydlení především mladí lidé, hlavně ti single, maximálně v páru. Jim se přizpůsobuje nabídka trhu. I tak je ale pro mnohé z nich nájemné v bytech ve velkých městech vysoké. Ceny nájmů v Praze rostou asi o pět až šest procent ročně, v republikovém průměru pak asi o tři až čtyři procenta.