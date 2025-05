Za hudbou bez peněz v kapse. Další festivaly se přidávají k bezhotovostnímu placení

Festivaly Hrady CZ nebo Pálavské vinobraní se letos přidávají k trendu bezhotovostního placení, takzvaně cashless. Bez hotovosti se obejdou návštěvníci i na novém festivalu Banger nebo na studentském festivalu SHOW Strahov. Důvodem je podle organizátorů hlavně přehled nad tržbami a větší komfort pro návštěvníky. České televizi to potvrdilo šest festivalů z devíti. Doposud se platilo bez hotovosti na festivalech jako Metronome, Mighty Sounds, Rock for People, Votvírák nebo Colours of Ostrava.

Na festivalu Hrady CZ návštěvníci dostanou dobíjecí náramky a poté v areálu budou platit pouze jimi. „Je o to zájem ze strany našich fanoušků, zjednodušuje to řadu organizačních a bezpečnostních záležitostí,“ vysvětluje pořadatel festivalu Michal Šesták. Festival se koná od první poloviny července do konce srpna na osmi různých významných českých a moravských historických památkách. Bezhotovostní systém neboli cashless funguje formou dobíjecích náramků, případně návštěvníci v areálu festivalu mohou platit pouze platební kartou, telefonem nebo prstenem. Nevypotřebovaný kredit z čipů v náramcích si pak mohou po skončení festivalu nechat vrátit přes mobilní aplikaci nebo přes webovou stránku.

Bankovky a mince už lidé nebudou potřebovat ani na vinobraní Na festivalu Pálavské vinobraní letos návštěvníci budou místo hotovostí platit pouze vlastními platebními kartami nebo předplacenými festivalovými kartami. „Návštěvníci, kteří nechtějí nebo odmítají použít pro platbu na stánku jejich platební kartu, tak si jednoduše hotovost smění ve vybraných pointech na předplacenou festivalovou kartu, kterou poté platí v celém areálu,“ dodává Dominik Ryšánek, který pro festival vede PR a marketing. Podle organizátorů se výhody systému nedotýkají pouze návštěvníků, ale také prodejců na festivalu. „Ze stran stánkových prodejců je systém velmi transparentní, pro návštěvníky je platba kartou v dnešní době naprostým a především vyžadovaným standardem, limity jsou pouze v tom, že ne každý prodejce se s tímto modelem setkal, což postupem času s přihlédnutím k tomu, o jaký trend jde, postupně vymizí,“ doplnil Ryšánek. Nové festivaly často platby v hotovosti vůbec nezavádějí Organizátoři nového rapového festivalu Banger v cashless systému navazují na vlastní zkušenosti z přípravy jiných festivalů. „Máme s ním dlouhodobou zkušenost a víme, že pomáhá k hladkému chodu festivalu. Odbavení na barech je rychlejší i pohodlnější pro návštěvníka. A přehlednější pro pořadatele,“ vysvětluje majitel pořádající agentury Jan Svoboda. Festival SHOW Strahov letos vyměnil festivalové žetony za náramky s čipy. Hlavním důvodem bylo zjednodušení nákupů a vracení peněz za vratné kelímky. Jedinou nevýhodu v cashless náramcích vidí hlavní organizátor Jiří Hájek ve frontách na čipy a ve složitosti systému. „Někteří lidé nám dávali zpětnou vazbu, že je to zbytečně složité. Musí si čip vyzvednout, čekat ve frontě na čip, pak ve frontě na nápoj,“ říká Hájek.