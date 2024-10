Koalice se pře o zákon, který má řešit bytovou krizi

Špičky vládních stran budou v týdnu jednat o dalším osudu předlohy zákona, který má pomoci řešit krizi bydlení. Novela počítá vedle garancí za nájemníky také se vznikem kontaktních míst ve větších obcích. Úředníci by v nich pomáhali těm, kterým hrozí ztráta střechy nad hlavou. Proti vytvoření nových pozic je ale ODS i TOP 09. Ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (STAN) namítá, že počet úředníků, které bude potřeba přijmout, už víc seškrtat nejde.

Zmíněný zákon označuje ministr Kulhánek za jednu ze svých priorit. Definitivně ho chce schválit do konce volebního období. Teď leží ve sněmovně, kde zatím jeho schválení beze změn nepodpořil ani jeden z výborů.

„Ten zákon je velmi důležitý, předchází tomu, aby se lidé dostávali do bytové nouze, zároveň šetří veřejné prostředky na budoucí výdaje, které by s tím byly spojené,“ vysvětluje Kulhánek. Tomu oponuje ministr dopravy Martin Kupka (ODS): „Já bych byl v tomto směru mnohem zdrženlivější k různým návrhům sociálního inženýrství navyšování úřednických míst a mnohem víc bych se chtěl zaměřit na to, aby se v České republice byty stavěly.“