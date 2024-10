Žádané profese si radnice snaží zajistit výhodnými nájmy

Podpora výstavby městských bytů

Radnice v tuzemsku slibují, že by měly do šesti let vzniknout v krajských městech desítky tisíc nových městských bytů s dostupným nájemným. Pomoci by tomu mohl i státní fond podpory investic, který už začíná přijímat žádosti na zvýhodněné úvěry.

Toho by mohl využít i Jiří Dědič, který pochází ze severočeského města Most, nyní učí v Roztokách u Prahy tělocvik. Pro konkrétní školu se rozhodl i proto, že mu její vedení nabídlo ubytování. „Bydlím v bytě 1+1 o velikosti 30 metrů čtverečních. Díky tomu, že bydlím ve školním bytě a mám přijatelnější nájemné, si můžu lépe zařídit vlastní život,“ nastiňuje.

Nejen pro něj je levné bydlení zásadní – i proto se mu nyní začínají věnovat města po celém Česku. Chtějí tak přilákat profese, které jim chybí. Týká se to nejen učitelů, ale i hasičů, policistů, záchranářů, zdravotních sester či lékařů.

Přímo v Praze se zatím připravuje stavba ve čtrnácti lokalitách, celkem v nich má být na sedm a půl tisíce bytů. Tento „mix bytů“ bude od malých – garsonek – až po byty s dispozicí 4+kk. „S tím, že těch větších bytů bude menší procento,“ popisuje ředitel Pražské developerské společnosti Petr Urbánek. Největší bytový komplex má vzniknout v okolí Libeňského mostu.