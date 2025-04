Pokuta za jízdu načerno by mohla stoupnout až na dva a půl tisíce

Už loni v červnu sdružení uvedlo, která města by mohla ke zvýšení pokut přistoupit. „Zvýšení pokuty by se dalo teoreticky předpokládat v těch městech, kde už teď jsou na maximální míře, to znamená Ostrava, Praha, Brno, ale také Olomouc, Liberec nebo České Budějovice,“ řekla tehdy Hailichová.

Podle sdružení možnosti zvýšit přirážku zřejmě využijí větší města. „Za nás je to pozitivní zpráva. Čekáme na to dlouho,“ sdělila Hailichová. K úpravě limitu došlo podle ní naposledy před dvanácti lety, zatímco ceny jízdného se za tu dobu výrazně zvýšily.

Plány zvýšit maximální přirážku nyní potvrzují Plzeňské městské dopravní podniky. „Pokud dojde ke schválení, budeme tyto částky navyšovat. Úroveň navýšení v jednotlivých kategoriích bude ještě předmětem jednání,“ upřesnil mluvčí podniků René Vávro. V Plzni nyní platí černý pasažér osm set korun na místě, dvanáct set korun do patnácti dnů a patnáct set od šestnáctého dne.

I pražské MHD by se podle vyjádření z loňska zvýšení maximální pokuty týkalo. „Většinou to jde tak o tři sta, maximálně pět set korun, takže rozhodně to nebude vypadat tak, že bychom okamžitě využili maximální výši pokut,“ řekl v červnu 2024 vedoucí odboru přepravní kontroly Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) Pavel Kurka. Teď za cestu bez platné jízdenky cestující v metropoli zaplatí patnáct set korun, při jejím uhrazení do patnácti dnů tisíc korun.

Černých pasažérů loni většinou ubylo

Loni počty černých pasažérů v MHD ve velkých městech klesly. V Praze o zhruba třicet tisíc. V roce 2023 DPP evidoval 295 608 lidí bez jízdenky, loni 264 786.

Méně lidí jelo minulý rok načerno i v Brně. V roce 2023 to bylo 44 789 cestujících, loni 40 500. „Vidíme dva hlavní důvody, proč počet neplatících cestujících klesá. V Brně se jízdné nezvyšovalo od roku 2012 a je tedy cenově dostupné. Druhým důvodem je snadný nákup jízdenky,“ řekla mluvčí Dopravního podniku města Brna Hana Tomaštíková.