Špatná dostupnost vlastního bydlení v Česku přetrvává, i navzdory poklesu cen nemovitostí

Byt 2+kk je jedním z nejžádanějších typů zejména mezi mladými lidmi nebo páry, pro které to bývá první vlastní bydlení. „Mladí lidé mají zájem hlavně o menší byty, samozřejmě dostupnější. Je to taková základní dispozice, kam se vejde jeden člověk i tři lidi, takže je po nich vyšší poptávka,“ vysvětlil realitní makléř Artem Saykin.

Třináct hrubých ročních platů

Na pořízení podobné nemovitosti je v Česku potřeba průměrně třináct hrubých ročních platů. Což z Česka dělá druhou nejméně dostupnou zem pro koupi vlastního bydlení v celé Evropě.

Kdyby se před osmnácti lety rodiče rozhodli, že našetří svému dítěti na nový byt třeba v Praze, museli by při aktuálních cenách celých osmnáct let odkládat každý měsíc osmnáct tisíc korun. V Brně by to bylo patnáct tisíc, v Pardubicích deset a půl. Naopak v Ústí nad Labem by stačilo pět a půl tisíc měsíčně. Výpočet zároveň zohledňuje, že peníze by lidé spořili s průměrným pětiprocentním ročním zhodnocením.