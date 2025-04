Jak Josef Čapek zemřel, už nezjistíme, obává se odbornice

Svědectví o Čapkově věznění nejen v tomto táboře podávají jeho básně a malby, které se dochovaly. Ještě před zatčením reagoval na obavy z blížící se války karikaturami fašismu, jež vrcholily v obrazových cyklech Oheň a Touha. Za protifašistickou činnost byl zatčen v první den války – 1. září 1939. Gestapo si pro něj přijelo do Želiva na Pelhřimovsku, kde si pronajal letní byt.

Zatčen byl spolu s dalšími osobnostmi veřejného života. Tito takzvaní protektorátníci putovali přes věznici na Pankráci a tábor v Dachau do Buchenwaldu. „Tam vznikla, dá se říct, přátelská skupina kolem Josefa Čapka, která jim umožňovala přežít, ulehčovali si podmínky věznění a zřejmě měli ještě zpočátku různá privilegia, že nebyli nasazováni do nejtěžších prací,“ popisuje Váňová.

Josef Čapek mimo jiné pracoval – třeba spolu s výtvarníkem Emilem Fillou – v písmomalířské dílně, kde musel kreslit erby a rodokmeny esesákům. Potýkal se zhoršováním zraku, už od mládí nosil silné brýle.

Propuštění nemožné

Snaha jeho blízkých o propuštění se ukázala jako marná. „V koncentračním táboře byl bez jakéhokoliv rozsudku. A oni si mysleli, že to je důvod, proč by mohl být propuštěn domů, ale protektorátní úřady jim dávaly na vědomí, že dokud nebude soud, nemůže být propuštěn. Soud do konce války pochopitelně nebyl,“ popisuje Váňová.