Geniální jestřáb pochopil semafor a využil ho pro lov

Kdyby křižovatku sledovala shora kamera, musela by v tento moment poodlétnout bokem, až za silnici. Na místo, kam vždy jestřáb mířil. Zachytila by velkou americkou rodinu, jak sedí u velkého stolu za svým domem a společně snídá, obědvá nebo večeří. A přitom odkazuje zbytky do křoví nedaleko domu.

Kdyby kamera slétla níž, viděla by, že kolem těchto zbytků se něco hemží. Další přiblížení by odhalilo, že jsou to ptáci, hlavně vrabci, ale také další druhy drobných běžných pouličních opeřenců, kteří se naučili žít vedle člověka a využívat toho, čeho se zbaví pro svůj prospěch.

Najednou by ale záběr překryl černý stín. Stín letícího jestřába, který mezi drobotinu vpadne, jednoho z ptáků chytí do svých ostrých drápů a zmizí s ním pryč, do bezpečí, kde ho roztrhá a pozře.

Přesně tyto scény pozoroval Vladimir Dinets, který to popsal v odborné studii a popularizačním článku, obé v žurnálu Frontiers in Ethology. A snažil se pochopit, co s tím má společného ona křižovatka. Po několika týdnech studia na to přišel.