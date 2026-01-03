Kosatky a delfíni spolupracují. Stopař a lovec dohromady ušetří spoustu energie


před 55 mminutami|Zdroj: ČT24, Scientific Reports, CBC, University of British Columbia

Dva vrcholoví oceánští predátoři spojili síly, aby společně ulovili kořist, na kterou by žádný z nich sám nestačil. Podle mořských biologů, kteří situaci nafilmovali, nešlo o náhodu, ale zřejmě o vědomou spolupráci, kdy jeden druh využíval silných stránek jiného. Teorii bude ještě třeba ověřit.

Hlavní roli v tomto příběhu hrají tři druhy zvířat: jedna ryba a dva savci. Losos čavyča může vážit až šedesát kilogramů a měří téměř jeden a půl metru. Je oblíbenou potravou kosatky dravé, která žije u pobřeží Britské Kolumbie, kde se vše odehrálo. A posledním hrdinou je pískavice plochočelá, menší, asi stokilový druh delfína.

Na lovu

Plískavice by lososy rády lovily, ale jsou na ně poněkud velcí a tedy i nebezpečnější. Kosatky mají lososy také rády a jsou schopné je docela bez problémů zabít. Větší problém mají s tím, aby je našly a detekovaly – a právě v tom vynikají plískavice. Jejich podvodní sonar je totiž citlivější než ten kosatčí, takže jsou schopné lososy najít a pronásledovat.

1 minuta
Podvodní záběry společného lovu kosatek a plískavic
Zdroj: Scientific Reports

Když si vědci uvědomili, že na videích, která natočili, se děje opakovaně to stejné, byli nadšení. Kosatky vždy následovaly plískavice, které se oceánem řítily ve stopách lososů. A když došlo na zabíjení, převzaly kosatky iniciativu a lososy ulovily. Teprve pak se na místo dostavili delfíni, kteří mohli hodovat na mase, které jim kosatky přenechaly.

1 minuta
Dronové záběry společného lovu kosatek a plískavic
Zdroj: Scientific Reports

Během těchto lovů, na nichž se podílely mnohdy dost velké skupiny obou druhů, se neobjevily žádné známky vzájemné agrese nebo nepřátelství. Plískavice fungují jako zvědi a stopaři, kteří pro kosatky vyhledávají potravu, a za odměnu dostávají „drobečky ze stolu“. Oba druhy z toho prosperují: ušetří energii, jejich lov je účinnější a tedy i úspěšnější.

Tohle vysvětlení je ale zatím jen teorie, byť teorie, se kterou vědci nyní intenzivně pracují. Aby prokázali její pravdivost, budou potřebovat mnohem více důkazů z pozorování. Zatím není úplně jasné, jestli nemůže být chování méně vědomé a více náhodné.

Odkaz na studii
Xixao

Výběr redakce

Caracasem otřásly silné exploze, podle médií nařídil údery Trump

Caracasem otřásly silné exploze, podle médií nařídil údery Trump

07:39Aktualizovánopřed 14 mminutami
Venezuela byla napadena, uvedl prezident Kolumbie

Venezuela byla napadena, uvedl prezident Kolumbie

před 21 mminutami
Při protestech v Íránu zemřelo již nejméně deset lidí

Při protestech v Íránu zemřelo již nejméně deset lidí

před 1 hhodinou
Elektronizace i rozšíření prevence. Nový rok přináší změny ve zdravotnictví

Elektronizace i rozšíření prevence. Nový rok přináší změny ve zdravotnictví

před 2 hhodinami
Muž v královéhradeckém obchodním centru zranil nožem dva lidi. Policie ho zadržela

Muž v královéhradeckém obchodním centru zranil nožem dva lidi. Policie ho zadržela

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Opozice chce v reakci na Okamurovy výroky vyvolat hlasování o jeho odvolání

Opozice chce v reakci na Okamurovy výroky vyvolat hlasování o jeho odvolání

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Zelenskyj navrhl výměnu ministra obrany

Zelenskyj navrhl výměnu ministra obrany

před 11 hhodinami
Kontaktní centra pomohou lidem ohroženým bytovou nouzí

Kontaktní centra pomohou lidem ohroženým bytovou nouzí

před 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Kosatky a delfíni spolupracují. Stopař a lovec dohromady ušetří spoustu energie

Dva vrcholoví oceánští predátoři spojili síly, aby společně ulovili kořist, na kterou by žádný z nich sám nestačil. Podle mořských biologů, kteří situaci nafilmovali, nešlo o náhodu, ale zřejmě o vědomou spolupráci, kdy jeden druh využíval silných stránek jiného. Teorii bude ještě třeba ověřit.
před 55 mminutami

Tlak na klimatické zákazy se obrací proti původní myšlence, popsali vědci

Představy o tom, jak by se měl měnit svět k lepšímu, se u mnoha zájmových skupin zásadně liší. Některé propagují více svobodu, jiné bezpečnost, další bohatství. A zejména v posledních desetiletích je silný také proud, který se snaží změnit životní styl lidí tak, aby se chovali ohleduplněji k přírodě. Podle výzkumu, který vyšel v odborném časopise Nature Sustainability, ale tyto snahy mohou přinášet opačné výsledky. Zejména když vsadí na zákazy.
před 18 hhodinami

Obrazovky kojencům poškozují mozek. Výzkum ukázal jak

Trávení času s obrazovkou výrazně urychluje specializaci dětského mozku na obrazové vjemy. Podle rozsáhlé studie, která sledovala děti déle než deset let, to ale zároveň kazí jeho flexibilitu, odolnost a komplexní myšlení. Existují zároveň způsoby, jak přílišnou specializaci raného mozku kompenzovat.
před 22 hhodinami

SpaceX plánuje manévry na orbitu, změní dráhy tisíců družic

Americká společnost SpaceX, která provozuje tisíce satelitů pod značkou Starlink, nechá letos přesunout své družice na nižší oběžnou dráhu. Podle agentury Reuters to oznámil viceprezident společnosti Michael Nicolls s tím, že změna zajistí větší bezpečnost satelitů.
před 23 hhodinami

Simulace ukázaly, jak zabránit pandemii ptačí chřipky. Reakce by musela být blesková

Ptačí chřipka napadá miliony ptáků i dalších zvířat. Výjimečně se přenese i na člověka. Stále se ale nezměnila natolik, aby se dokázala přenášet mezi lidmi. A právě tato možnost vyvolává obavy epidemiologů, kteří se pokoušejí představit, jak by to vypadalo. Takový scénář přibližuje nový model indických vědců.
včera v 08:00

Novoroční půlnoc přinesla nejlepší kvalitu ovzduší za posledních několik desetiletí

Silvestrovská noc nabídla nejlepší ovzduší na přelomu roku minimálně za posledních 22 let, uvedl pro ČT vedoucí oddělení kvality ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu Brno Jáchym Brzezina. Hodnoty koncentrací částic PM10 se podle něj pohybovaly výrazně níže, než je během období kolem novoroční půlnoci obvyklé.
1. 1. 2026

Za dlouhověkost zřejmě mohou geny pravěkých lovců

Italové se dožívají nadprůměrně vysokého věku, zejména stoletých a starších mají téměř nejvíc na světě. Podle nové analýzy by to mohlo být způsobené geny, které zdědili z doby ledové.
1. 1. 2026

Simulátor smrti mění pohled na život, ukázal experiment

Když lidé virtuálně zemřou, ztratí něco z obav z opravdové smrti. Prokázal to experiment vědců z Texaské univerzity A&M, ve kterém otestovali šedesát mladých lidí. Blížící se smrt u nich simulovali pomocí virtuální reality. Po jediné dvanáctiminutové relaci hlásili lidé 75procentní snížení strachu ze smrti.
31. 12. 2025
Načítání...