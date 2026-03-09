Důležité
Policisté rozšířili obvinění Jiřikovského o provoz darknetového tržiště Zobrazit

Chirurg v Londýně, pacient na Gibraltaru. První britská operace na dálku uspěla


před 16 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Chirurg z Londýna provedl první robotickou operaci na dálku v Británii, pacient se při ní nacházel 2400 kilometrů daleko na Gibraltaru. Operace, při níž byla pacientovi odstraněna prostata, byla součástí zkušebního programu a využila robotický systém Toumai.

Zákrok provedl 4. března přední odborník na robotickou urologii Prokar Dasgupta z nemocnice London Clinic. Robot, vybavený 3D kamerou s vysokým rozlišením a čtyřmi chirurgickými rameny, byl ovládán z konzole v Londýně se zpožděním pouhých 0,05 sekundy. Konzole byla připojena k robotovi na Gibraltaru přes optické kabely se záložním 5G spojením. Na tamní klinice byl tým lékařů připravený zasáhnout v případě výpadku spojení, což se však nestalo.

„Tato technologie nám umožňuje léčit pacienty v odlehlých oblastech a menších komunitách, aniž by museli cestovat za specialisty,“ okomentoval zákrok Dasgupta.

Záběr z operace
Zdroj: The London Clinic

Pacient Paul Buxton, kterému byla diagnostikována rakovina prostaty, žije v Gibraltaru již několik desetiletí. Toto britské zámořské území disponuje jedinou nemocnicí, takže obyvatelé s komplikovanějšími zdravotními problémy často musí cestovat do zahraničí. Obvykle do Británie, kde je převezme Národní zdravotní služba (NHS).

Místo cestování a čekání na standardní zákrok se Buxton rozhodl podstoupit operaci na dálku. „Bylo to pro mě jasné rozhodnutí, stát se součástí medicínské historie,“ řekl Buxton BBC. Časovou zátěž by pro něj nepředstavovala pouze cesta do Londýna, ale i několik týdnů pobytu mimo domov.

Se samotným zákrokem byl Buxton spokojen. Uvedl, že se o něj „opravdu dobře starali“ a že se cítí „fantasticky“.

Tato operace neproběhla na rekordní vzdálenost, šlo jen o britský rekord. Na konci loňského roku už totiž lékař operoval dálkově dokonce přes oceán, kdy floridský chirurg operoval pacienta v britském Dundee.

První robotická operace přes oceán
Zdroj: University of Dundee

Další dálkovou operaci lékařský tým plánuje na 14. března a bude ji živě přenášet na kongresu Evropské urologické asociace, kde se očekává účast dvaceti tisíc urologů.

Britská NHS se podle BBC zaměřuje na rozvoj roboticky asistovaných zákroků a plánuje do roku 2035 provádět půl milionu robotických operací ročně. Podle odborníků může dálková robotická chirurgie významně snížit náklady a zlepšit dostupnost péče hlavně pro pacienty v odlehlých oblastech.

Výběr redakce

Vyjádření po jednání vlády

ŽivěVyjádření po jednání vlády

03:24AktualizovánoPrávě teď
Ceny ropy a plynu prudce rostou

Ceny ropy a plynu prudce rostou

08:23Aktualizovánopřed 4 mminutami
Policisté rozšířili obvinění Jiřikovského o provoz darknetového tržiště

Policisté rozšířili obvinění Jiřikovského o provoz darknetového tržiště

12:36Aktualizovánopřed 5 mminutami
Izrael udeřil na předměstí Bejrútu

Izrael udeřil na předměstí Bejrútu

01:49Aktualizovánopřed 16 mminutami
Íránské údery na Izrael pokračují, v Bahrajnu dron zranil 32 lidí

Íránské údery na Izrael pokračují, v Bahrajnu dron zranil 32 lidí

04:32Aktualizovánopřed 34 mminutami
„Jestřáb“ Modžtaba Chameneí se těší oblibě revolučních gard

„Jestřáb“ Modžtaba Chameneí se těší oblibě revolučních gard

11:16Aktualizovánopřed 52 mminutami
Evropa se stala největším dovozcem zbraní, mezi státy vede Ukrajina

Evropa se stala největším dovozcem zbraní, mezi státy vede Ukrajina

před 1 hhodinou
Nezaměstnanost v únoru mírně vzrostla, přibylo volných míst

Nezaměstnanost v únoru mírně vzrostla, přibylo volných míst

10:14Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Chirurg v Londýně, pacient na Gibraltaru. První britská operace na dálku uspěla

Chirurg z Londýna provedl první robotickou operaci na dálku v Británii, pacient se při ní nacházel 2400 kilometrů daleko na Gibraltaru. Operace, při níž byla pacientovi odstraněna prostata, byla součástí zkušebního programu a využila robotický systém Toumai.
před 16 mminutami

Vědci objevili vakoveverky s bizarně dlouhými prsty. Pokládali je za vyhynulé

Tým vedený australským vědcem Timem Flannerym objevil v deštných pralesích v odlehlé oblasti Nové Guineje dva druhy vačnatců, kteří byli pokládáni za tisíce let vyhynulé. Jde o vzácné případy druhů, které vědci znali jen z fosilních nálezů, ale pak se zjistilo, že přežily.
před 2 hhodinami

Čeští vědci testují léčbu deprese u lidí s roztroušenou sklerózou psychedeliky

S roztroušenou sklerózou žije na světě odhadem 2,9 milionu lidí, počet případů dlouhodobě roste. V Česku se s tímto onemocněním léčí více než dvacet tisíc lidí. Řadu z nich postihují příznaky deprese nebo úzkosti. Vědci z Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) teď začali přijímat dobrovolníky do studie PsyPal. Ta zkoumá možné léčebné využití psilocybinu při léčbě deprese právě při onemocnění roztroušenou sklerózou.
před 3 hhodinami

Je neposedné a vyrušuje. Možná jen nikdo neví, že je to nadané dítě

Nadané děti bývají často vystaveny dlouhodobému stresu plynoucímu z jejich odlišnosti. Podle psycholožky Šárky Portešové takové děti nepotřebují speciální zacházení, ale podmínky, které jim umožní zdravý rozvoj. Národní centrum podpory nadání Invenio otevřelo v Brně pracoviště, které bude mapovat stresové reakce a emoční obtíže nadaných dětí. Nese název Výzkumná stanice Jacoba Hansena podle chlapce, kterého duševní problémy související s nadáním dovedly k sebevraždě.
před 5 hhodinami

Samé královny, žádní poddaní. Vědci popsali bizarní druh mravence

Že se mravenci téměř obejdou bez samců, se dobře ví. Teď ale němečtí vědci prokázali, že jeden asijský druh nepotřebuje dokonce ani dělnice. Celá kolonie se tedy skládá jen z geneticky stejných královen.
včera v 10:01

KVÍZ: Vyznáte se v nářečích češtiny?

Nářečí češtiny v sobě odrážejí tisíc let vývoje tohoto jazyka. Zachovaly se v nich dodnes některé středověké prvky, proto mohou být někdy nesnadno srozumitelná. Mizejícímu světu tuzemských nářečí se teď věnuje výstava Kriticky ohrožené jevy našich nářečí v Galerii Věda a umění Akademie věd ČR na pražské Národní třídě.
včera v 08:08

Hladiny oceánů stouply víc, než se předpokládalo, dokazuje výzkum

Nová studie, která vyšla v odborném časopise Nature, ukazuje, že hladina moře podél pobřeží po celém světě je výrazně vyšší, než se dosud předpokládalo. V některých místech dokonce téměř o jeden metr – podle autorů svět podceňuje rozsah této hrozby i rychlost změn.
7. 3. 2026

Vědci popsali, jak Mars zasáhla superbouře, která na Zemi způsobila polární záři

Co se stane, když sluneční superbouře zasáhne Mars? Díky orbitálním sondám Evropské kosmické agentury (ESA) to nyní víme – poruchy kosmických lodí a nadměrné nabití horní atmosféry. Detaily toho, jak setkání kosmické superbouře a Marsu vypadalo, teď astronomové popsali v odborném časopise Nature Communications.
6. 3. 2026
Načítání...