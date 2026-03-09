Chirurg v Londýně, pacient na Gibraltaru. První britská operace na dálku uspěla

Chirurg z Londýna provedl první robotickou operaci na dálku v Británii, pacient se při ní nacházel 2400 kilometrů daleko na Gibraltaru. Operace, při níž byla pacientovi odstraněna prostata, byla součástí zkušebního programu a využila robotický systém Toumai.
Zákrok provedl 4. března přední odborník na robotickou urologii Prokar Dasgupta z nemocnice London Clinic. Robot, vybavený 3D kamerou s vysokým rozlišením a čtyřmi chirurgickými rameny, byl ovládán z konzole v Londýně se zpožděním pouhých 0,05 sekundy. Konzole byla připojena k robotovi na Gibraltaru přes optické kabely se záložním 5G spojením. Na tamní klinice byl tým lékařů připravený zasáhnout v případě výpadku spojení, což se však nestalo.
„Tato technologie nám umožňuje léčit pacienty v odlehlých oblastech a menších komunitách, aniž by museli cestovat za specialisty,“ okomentoval zákrok Dasgupta.
Pacient Paul Buxton, kterému byla diagnostikována rakovina prostaty, žije v Gibraltaru již několik desetiletí. Toto britské zámořské území disponuje jedinou nemocnicí, takže obyvatelé s komplikovanějšími zdravotními problémy často musí cestovat do zahraničí. Obvykle do Británie, kde je převezme Národní zdravotní služba (NHS).
Místo cestování a čekání na standardní zákrok se Buxton rozhodl podstoupit operaci na dálku. „Bylo to pro mě jasné rozhodnutí, stát se součástí medicínské historie,“ řekl Buxton BBC. Časovou zátěž by pro něj nepředstavovala pouze cesta do Londýna, ale i několik týdnů pobytu mimo domov.
Se samotným zákrokem byl Buxton spokojen. Uvedl, že se o něj „opravdu dobře starali“ a že se cítí „fantasticky“.
Tato operace neproběhla na rekordní vzdálenost, šlo jen o britský rekord. Na konci loňského roku už totiž lékař operoval dálkově dokonce přes oceán, kdy floridský chirurg operoval pacienta v britském Dundee.
Další dálkovou operaci lékařský tým plánuje na 14. března a bude ji živě přenášet na kongresu Evropské urologické asociace, kde se očekává účast dvaceti tisíc urologů.
Britská NHS se podle BBC zaměřuje na rozvoj roboticky asistovaných zákroků a plánuje do roku 2035 provádět půl milionu robotických operací ročně. Podle odborníků může dálková robotická chirurgie významně snížit náklady a zlepšit dostupnost péče hlavně pro pacienty v odlehlých oblastech.