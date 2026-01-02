SpaceX plánuje manévry na orbitu, změní dráhy tisíců družic


před 41 mminutami|Zdroj: ČTK, SpaceX

Americká společnost SpaceX, která provozuje tisíce satelitů pod značkou Starlink, nechá letos přesunout své družice na nižší oběžnou dráhu. Podle agentury Reuters to oznámil viceprezident společnosti Michael Nicolls s tím, že změna zajistí větší bezpečnost satelitů.

SpaceX podle Nicollse přesune na deset tisíc svých satelitů z oběžné dráhy 550 kilometrů od povrchu na 480 kilometrů. Podle něj se tak konstelace satelitů zahustí. „Množství odpadu i plánovaných satelitních konstelací je pod pět set kilometrů výrazně nižší, což snižuje celkovou pravděpodobnost kolize,“ uvedl Nicolls.

Podle jeho vyjádření je na nižší oběžné dráze menší množství vesmírného odpadu a navíc jsou tam družice méně vystavené záření. Celkem by jim to mělo dát podle Nicollse asi čtyři roky života navíc.

Vzniká evropská konkurence Starlinku
Raketa United Launch Alliance Atlas V nesoucí satelity Kuiper společnosti Amazon

Rozhodnutí vychází podle expertů z toho, že společnost musela v prosinci řešit problémy s jedním ze svých satelitů. Nakonec s družicí ztratila kontakt a zřejmě o ni úplně přišla. Nicolls zdůraznil, že satelity této společnosti jsou nesmírně spolehlivé a SpaceX zatím ztratila jenom dva.

Společnost SpaceX je největším provozovatelem satelitů ve vesmíru, kde se prudce zvyšuje počet družic a dalších objektů, což vyvolává obavy o bezpečnost.

Muskův Starlink nemá obdoby, zaznělo v 90′ ČT24
Starlink hojně využívají Ukrajinci

