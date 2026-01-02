SpaceX plánuje manévry na orbitu, změní dráhy tisíců družic

Americká společnost SpaceX, která provozuje tisíce satelitů pod značkou Starlink, nechá letos přesunout své družice na nižší oběžnou dráhu. Podle agentury Reuters to oznámil viceprezident společnosti Michael Nicolls s tím, že změna zajistí větší bezpečnost satelitů.
SpaceX podle Nicollse přesune na deset tisíc svých satelitů z oběžné dráhy 550 kilometrů od povrchu na 480 kilometrů. Podle něj se tak konstelace satelitů zahustí. „Množství odpadu i plánovaných satelitních konstelací je pod pět set kilometrů výrazně nižší, což snižuje celkovou pravděpodobnost kolize,“ uvedl Nicolls.
Podle jeho vyjádření je na nižší oběžné dráze menší množství vesmírného odpadu a navíc jsou tam družice méně vystavené záření. Celkem by jim to mělo dát podle Nicollse asi čtyři roky života navíc.
Rozhodnutí vychází podle expertů z toho, že společnost musela v prosinci řešit problémy s jedním ze svých satelitů. Nakonec s družicí ztratila kontakt a zřejmě o ni úplně přišla. Nicolls zdůraznil, že satelity této společnosti jsou nesmírně spolehlivé a SpaceX zatím ztratila jenom dva.
Společnost SpaceX je největším provozovatelem satelitů ve vesmíru, kde se prudce zvyšuje počet družic a dalších objektů, což vyvolává obavy o bezpečnost.