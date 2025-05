Drábová: Životnost Dukovan půjde prodloužit, když projdou kontrolou

Drahoslav Zeman,

ČTK

před 2 h hodinami | Zdroj: ČT24 , ČTK

21 minut Dana Drábová v Otázkách Václava Moravce o jaderné energetice

Všechny čtyři bloky Jaderné elektrárny Dukovany by mohly fungovat do roku 2045, možná i déle, odhaduje předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Podmínkou ovšem je, aby uspěly při periodickém hodnocení bezpečnosti, zdůraznila v Otázkách Václava Moravce. Nyní mají povolení do roku 2035.

Drábová v pořadu zmínila některé jaderné elektrárny ve světě, které získaly povolení i na osmdesát let provozu. Z nich však část byla odstavena krátce před, nebo krátce po dosažení životnosti padesáti let. A to kvůli ekonomické nevýhodnosti. „S životem (jaderných elektráren) po padesátce máme málo zkušeností,“ dodala. První dukovanský reaktor byl uveden do provozu v roce 1985, poslední čtvrtý pak v roce 1987.

Dukovanský zádrhel Prodloužení životnosti současných bloků by ulevilo české energetické soustavě v případě významného zpoždění nyní zamýšlené výstavby dvou nových bloků v Dukovanech. Podle hrubých odhadů by měl být první z nich uveden do zkušebního provozu v roce 2036. Výstavba jaderných bloků ve světě se ale často značně zpožďuje. U připravovaných dukovanských bloků pak nyní navíc nastal diplomaticko-právní zádrhel. Tendr na dva bloky vyhrála jihokorejská společnost KHNP, ovšem Krajský soud v Brně předběžným opatřením zablokoval podpis dohody o stavbě. O předběžné opatření požádala francouzská společnost EDF, která v tendru neuspěla a jejíž následné výhrady odmítl antimonopolní úřad. Eurokomisař Stephan Séjourné pak poslal začátkem měsíce českému ministrovi průmyslu a obchodu Lukáši Vlčkovi (STAN) dopis s apelem na odložení podpisu smlouvy. EDF u Komise žádá přezkoumání, zda KHNP nečerpá nepovolené státní subvence.