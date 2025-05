Odklad dohody o Dukovanech projekt zpozdí a prodraží

S odkladem podpisu finální dohody ke stavbě nových jaderných bloků v Dukovanech se posouvá i harmonogram a jednotlivé fáze projektu. O měsíce se tak zpozdí i samotné zprovoznění nových reaktorů. První z nich by podle aktuálního stavu měl být spuštěný na přelomu let 2036 a 2037, oznámil Petr Závodský, předseda představenstva společnosti Elektrárna Dukovany II (EDU II), která je za jaderný tendr zodpovědná.