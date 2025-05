Stále více lidí bydlí ve sdíleném nájmu. Zdražování bude pokračovat

Realitní makléři po celém Česku se shodují, že oproti loňskému roku zdražily nájmy v průměru o desetinu. S rostoucí cenou přibývá lidí, kteří bydlí ve sdíleném nájmu. Zatímco ale ještě před nedávnem se to týkalo hlavně studentů v univerzitních městech, nyní se už do jednoho společného bytu sestěhovávají i starší a pracující lidé. A podle expertů zdražování nekončí.

Z krajských měst se stávají spádové oblasti, někde o byty losují

I když v Praze a Brně je nejvyšší nájem, nejrychlejší zdražování zaznamenaly za poslední rok Plzeň, Olomouc, Hradec Králové nebo Zlín. „Stávají se z toho spádové oblasti. Zároveň, pro celou řadu lidí tím, že je možné pracovat z domova, se prodlužuje třeba i ta doba, za jakou jsou ochotni dojíždět. Například Plzeň dává smysl, i když dojíždíte do Prahy hodinu, ale do práce dojíždíte jen jednou týdně,“ nastiňuje František Brož z Bezrealitky.cz.

Podle expertů zdražování nekončí. Odhadují, že ceny nájmů budou růst dál, a to po celé republice. „Na tento rok jsme očekávali zvýšení někde mezi osmi až deseti procenty. Vzhledem k tomu, že jsme na půlce roku, tak očekávám, že se to ještě o čtyři až pět procent zvedne,“ soudí Michal Hrbatý z bněnského UlovDomov.cz. A to hlavně koncem letních prázdnin, kdy se do velkých měst začnou přesouvat studenti a absolventi tam zůstanou kvůli práci.