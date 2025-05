Senátoři ve středu projednávají zákon o podpoře bydlení. Cílem předlohy je zajistit větší záruky pro lidi, kteří jsou ohroženi bytovou nouzí. Horní komora již podpořila novelu o regulaci lobbování, novelu o vojenské policii a o ozbrojených silách. Podle projednávání norem ve svých výborech by všechny předlohy mohla schválit beze změn.

Předloha by podle vlády měla pomoci lidem ohroženým bytovou nouzí. Návrh zákona o poskytování některých opatření v podpoře nejprve představil v horní komoře ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (STAN).

Podle iniciativy Za bydlení je zákon nezbytným předpokladem jak pro systémové ukotvení fungujících nástrojů předcházení vyloučení ze standardního bydlení, tak potírání obchodu s chudobou. Podle Kulhánka by přijetí legislativy také mělo vést ke snížení nákladů státu na podporu bydlení.

Senátor Martin Bednář (ANO) v rozpravě navrhl, aby Senát zákon zamítl. Podle něj by díky němu vznikla de facto státní realitní kancelář a nová úřednická místa, což by znamenalo další státní výdaje. Schválení novely by také vedlo k posílení nadnárodních developerských společností, míní.

Mimo jiné kritizoval také to, že by přijetím předlohy došlo k navýšení administrativní zátěže pro obce a kraje. Dostupnost bydlení pro potřebné podle něj nezvýší, a naopak by mohlo dojít k navýšení obchodu s chudobou, tvrdí. Navrhl výstavbu nových bytů a zjednodušení jejich pronajímání.