Mobilheimy pomohly vyplaveným, nyní mají zmizet

Kamil Böhm a Pavlína Eliašová už osm měsíců bydlí i s babičkou v bytě o dvou pokojích. Pořád přitom doufají, že budou znovu žít v domě se zahradou. Z toho původního po záplavách nezůstalo nic. Co nestrhla voda, nařídil po povodni zbourat statik. „K vodě už v životě nepůjdu, protože nás vyplavila několikrát a už chci být na suchu,“ říká Böhm.

V Šumperské ulici v Jeseníku už stavět ani nepůjde, protože město chce, aby místo zůstalo rozlivovou zónou. Partnerům proto nabízí jinou parcelu v centru. Jenže mobilní dům, který už si koupili, stavební úřad nepovolí. Odporovalo by to územnímu plánu. „Když všude stojí, tak co by tady nemohl stát jeden navíc. No a nakonec se zjistilo, že to tady všechno stojí načerno,“ popisuje Böhm.