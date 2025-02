Stát spouští dotační program pro lidi zasažené povodněmi

Ministerstvo odhaduje zájem až tří tisíc žadatelů

Ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (za STAN) na tiskové konferenci ke spuštění programu sdělil, že „obnova území bude trvat nikoli jeden, dva, tři roky, ale bude trvat pět a více let“. Další programy zaměřené na obnovu území podle něj budou koncipovány jako soubory projektů zaměřené na obnovu celků za účasti státu.

Podle Kulhánka resort odhaduje, že o peníze z programu bude mít zájem dva tisíce až tři tisíce žadatelů. V případě zvýšeného zájmu je resort podle něj připraven prostředky navýšit, stejně jako u předchozích programů. „Aktuálně máme zmapováno zhruba tři tisíce žadatelů, kteří by mohli žádat v Živlu 3, máme tam alokaci 3,5 miliardy korun. Nejsou to jen nové domy, jsou to i opravy nemovitostí, podle výpočtu se dobereme konečné alokace, pokud by to nestačilo, budeme ji dofinancovávat,“ uvedl ministr.

Hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica (ANO) dodal, že by mělo dojít ke změně přístupu k tomu, jak jsou opatření prováděna, a měla by se „více poslouchat příroda“, jelikož „velká voda opět přijde, otázkou není jestli, ale kdy“.

Program Živel 3 spravuje Státní fond podpory investic, se zpracováním žádosti lidem pomůže Centrum pro regionální rozvoj. Žádost musejí lidé podat nejpozději do konce letošního roku, oprava nebo výstavba má být podle podmínek programu dokončena nejpozději do šesti let od povodní, v případě pořízení nového obydlí je potřeba tento krok učinit do pěti let.