„Udělali jsme chybu, jdeme dál,“ řekl Waltz k úniku vojenských plánů

Americký poradce pro národní bezpečnost Mike Waltz řekl v televizi Fox News, že přejímá plnou zodpovědnost za přidání novináře Jeffreyho Goldberga do chatovací skupiny, ve které se nejvyšší američtí činitelé bavili o plánovaných úderech proti jemenským povstalcům hútíům. Krok označil za chybu, ale zároveň uvedl, že „jdeme dále,“ a nevybíravě se do Goldberga pustil. Prezident Donald Trump řekl, že Waltz ve své funkci kvůli incidentu neskončí, a skandál nazval „jediným zádrhelem za dva měsíce“.

„Přijímám plnou zodpovědnost. Já jsem skupinu sestavil,“ uvedl Waltz. „Je to trapné. Přijdeme tomu na kloub,“ dodal v pořadu stanice Fox News, kde řekl, že neví, jak se novinář do chatovací skupiny amerických činitelů dostal. „Udělali jsme chybu. Jdeme dále,“ pronesl dále Waltz.

Kromě toho prohlásil, že Goldberga osobně nezná. „Znám ho podle jeho hrozné pověsti,“ prohlásil poradce, který označil šéfredaktora The Atlantic za „spodinu novinářů“. Trump předtím podle Fox News prohlásil, že není velkým fanouškem The Atlantic. „Pro mě je to časopis, který zaniká,“ řekl šéf Bílého domu.