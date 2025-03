Trump o chatovací skupině prý nevěděl. Demokraté volají po vyšetřování

před 1 h hodinou | Zdroj: CNN , BBC , The Washington Post , ČTK , The Guardian , ČT24 , Reuters

„Znamená to, že zde existuje vzorec naprostého nepochopení toho, co jsou utajované informace a co je třeba chránit,“ opřela se Sannerová do Trumpova týmu zodpovědného za národní bezpečnost. „Místo toho, aby se ptali, jak se tam ten novinář dostal, by se možná měli ptát sami sebe, proč ji (aplikaci) používají?“ poznamenala.

Aplikace Signal je sice šifrovaná, používá se ale v telefonech, do nichž mohou proniknout zahraniční zpravodajské služby, což podle CNN údajně naznačuje pohrdání přísnými zákony o nakládání s utajovanými materiály, které by „služebně mladší úředníky dostalo do velkých problémů“.

Nedostatek veřejně projevené lítosti, nemluvě o rezignacích ze strany nejvyšších představitelů, odráží, že Bílý dům funguje v kultuře beztrestnosti a na ministerstvo spravedlnosti a do FBI, od nichž by se za normálních okolností dalo očekávat, že zahájí okamžité vyšetřování, nasadil vůči prezidentovi nanejvýš loajální lidi, poznamenává ve své analýze CNN, která je k Trumpově administrativě kritická i v jiných otázkách.

Podobně se vyjádřil také demokratický senátor za Delaware Chris Coons. „Každý z vládních úředníků v tomto řetězci textových zpráv se nyní dopustil trestného činu – i pokud k tomu došlo náhodou,“ napsal na síti X. „Nikomu v této nebezpečné administrativě nemůžeme věřit, že zajistí bezpečnost Američanů,“ dodal.

Lídr demokratických senátorů Chuck Schumer hovořil o debaklu a jednom z nejvíce zarážejících pochybení ve vojenském zpravodajství.

„Ztělesněná nekompetentnost,“ poznamenal podle serveru Politico zase demokratický kongresman a válečný veterán Jake Auchincloss, podle něhož mají demokraté šanci stát se stranou národní bezpečnosti. Jako kompetentnější v této oblasti přitom bývají v USA dle webu tradičně vnímaní republikáni.

Volání po vyšetřování

Demokratický kongresman Chris Deluzio v tiskovém prohlášení uvedl, že výbor pro ozbrojené složky Sněmovny reprezentantů, v němž zasedá, musí co nejdříve provést úplné vyšetřování a slyšení v této věci. „Jedná se o nehorázné porušení národní bezpečnosti a měly by padat hlavy,“ zdůraznil.

K vyšetření celé záležitosti vyzval také demokratický kongresman za Mississippi Bennie G. Thompson, který působí ve výboru Sněmovny reprezentantů pro vnitřní bezpečnost. Podotkl, že „by mělo být samozřejmé, že úředníci Trumpovy administrativy nesmí používat Signal k projednávání citlivých zpravodajských záležitostí vyhrazených pro situační místnost v Bílém domě – a provádět to navíc s členy veřejnosti je hrubá nekompetentnost“.

BBC ale připomíná, že vzhledem k tomu, že Sněmovnu reprezentantů i Senát ovládají republikáni, musela by jakékoli formální vyšetřování v Kongresu iniciovat Trumpova vlastní strana.

Takovou možnost víceméně vyvrátil republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson, když prohlásil, že Bílý dům svou chybu uznal s tím, že administrativa zajistí, aby se to neopakovalo. „Nevím, co jiného se k tomu dá říct,“ dodal.

Čtveřice vrcholných představitelů nynější administrativy navíc serveru Axios řekla, že si nemyslí, že by kvůli přidání Goldberga do konverzace ve funkci skončil poradce pro národní bezpečnost Mike Waltz. „Je nám jedno, co říkají média,“ poznamenal jeden z Trumpových poradců. „Snadno zvládneme to, co by zabilo jakoukoli jinou administrativu. Tohle se přežene,“ myslí si.

Kritika z řad republikánů

Kritika selhání Trumpova týmu zaznívá ovšem také přímo z republikánských kruhů. Kongresman z Nebrasky Don Bacon řekl webu Axios, že postup administrativy je „bezohledný“. „Nic z toho se nemělo posílat přes nezabezpečené systémy,“ řekl k Waltzovi. „Rusko a Čína určitě monitorují jeho nezabezpečený telefon,“ je přesvědčený.

„Utajované informace by neměly být předávány nezabezpečenými kanály – a už vůbec ne osobám bez bezpečnostní prověrky, včetně novinářů. Tečka. Musí být zavedena bezpečnostní opatření, která zajistí, že se to už nikdy nebude opakovat,“ napsal pak na síť X republikánský člen Sněmovny reprezentantů za New York Mike Lawler.

Republikánský senátor za Texas John Cornyn přiznal, že se jedná o „obrovský průšvih“, a navrhl, aby se na to „podívaly orgány“ a zjistily, jak k tak významnému bezpečnostnímu selhání došlo.