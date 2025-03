Trumpův masivní úder na hútíe je ostrý vzkaz Íránu

Na obchodní lodě v Rudém moři začali hútíové útočit v listopadu 2023 v solidaritě s Palestinci poté, co Izrael zahájil válku v Pásmu Gaze v reakci na brutální útok Hamásu ze 7. října 2023. Rebelové se od té doby zaměřili na více než sto obchodních plavidel, na něž míří drony i raketami. Dosud potopili dvě plavidla a zabili čtyři námořníky, uvádí server Times of Israel .

„Popřípadě (šlo o) limitované útoky. Plus tady byly v minulosti přinejmenším dvě vlny izraelských náletů na cíle v Jemenu. Toto se ale kvalitativně odlišuje jednak mohutností, ale hlavně tím, že to má trvat delší dobu,“ upozornil Borek po víkendových úderech USA.

Prosincová zpráva Mezinárodního institutu pro strategická studia uvádí, že USA a jejich partneři udeřili v době vlády demokrata Joea Bidena na rebely od ledna 2024 více než 260krát. Podle agentury AP američtí vojenští činitelé přiznali, že měli mnohem širší seznam cílů.

Podle analytiků se ale USA nejspíš snažily vyhnout civilním ztrátám a nerozdmýchávat občanskou válku Jemenu, která staví hútíe a jejich spojence proti exilové vládě země a jejich místním a mezinárodním spojencům, jako je Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty.

Dopady na lodní dopravu

Útoky jemenských povstalců mají významné ekonomické dopady. Hútíům se podařilo paralyzovat námořní nákladní dopravu Rudým mořem a skrz Suezský průplav, kde provoz zeslábl během prvního roku útoků více než o polovinu. Lodě plují z Asie do Evropy kolem mysu Dobré naděje, což je ovšem výrazně delší trasa. Trvá-li plavba z Perského zálivu přes Suez dva týdny, okolo Afriky zabere 24 dní.

„To, co se děje v Rudém moři, to, co dělají hútíové, není možné označovat za lokální věc. Byl to opravdu citlivý zásah do globální ekonomiky,“ prohlásil Borek s tím, že problematika hútíů se tak netýká pouze regionu Blízkého východu.