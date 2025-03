Reforma sociálních podpor předpokládá zavedení nové dávky státní sociální pomoci místo nynějších příspěvků a doplatků na bydlení, příspěvků na živobytí a dětských přídavků. Více se bude zohledňovat majetek žadatelů. Novelu teď dostane k projednání Senát.

Dalším projednávaným bodem by měl dle programu schůze být zákon o podpoře bydlení, který míří zejména na lidi ohrožené bytovou nouzí. Předloha předpokládá vznik kontaktních míst, která mají pomáhat lidem v bytové tísni hlavně v lokalitách, kde je vyšší počet osob ohrožených ztrátou bydlení. V doprovodné novele poslanci rozhodnou o tom, zda umožní penzijním fondům investovat do bydlení, což by mohlo podpořit bytovou výstavbu.

Sněmovna má na programu také schvalování školské novely, které nedokončila na minulé řádné schůzi. Převod financování školníků, kuchařek nebo uklízeček ve školách ze státu na obce a kraje je terčem kritiky jak školských odborů a samospráv, tak zástupců opozice. Podle nich budou kraje a obce přes slíbené navýšení příjmů z daňových výnosů na nový systém doplácet.