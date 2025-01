Nižší dávky bude mít zhruba třetina lidí, pokud nepracují a mohou, řekl Jurečka

O peníze přijde nebo nižší podporu oproti současnému stavu bude mít zhruba jedna třetina současných klientů, pokud nezmění své chování, tedy například mohou pracovat a nepracují, uvedl v pořadu Interview ČT24 ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) v souvislosti s připravovanou revizí sociálních dávek. Jurečka podotkl, že stále koalice vede diskuze nad některými parametry, ale očekává, že se do konce funkčního období podaří novelu zákona prosadit. Podle něj by 1. července mohla být uvedena do praxe.

Příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky má nahradit dávka státní sociální pomoci. Podávat a vyřizovat by se tak měla jen jedna žádost. Kvůli nároku na peníze od státu by se víc posuzoval příjem i majetek žadatelů. Pobíraná částka by se podle návrhu mohla zvýšit o bonus za práci. Ministerstvo práce ale čelilo kritice kvůli nastavení pravidel. Mezi nimi byla například Platforma pro sociální bydlení či Centrum pro společenské otázky SPOT, které přišly s tím, že některé rodiny by po úpravě mohly přijít až o několik tisíc měsíčně. Má se to týkat rodin s malými dětmi, lidí, kteří žijí sami ve velkých městech nebo samoživitele s jedním potomkem. Jurečka v této souvislosti zmínil, že nižší podporu oproti současnému stavu bude mít možná zhruba jedna třetina současných klientů. „Důležité ale je, že to tak bude, pokud nezmění své chování, a to ve smyslu – může pracovat, nepracuje nebo například má výrazně drahé bydlení než je průměr v dané lokalitě,“ podotkl s tím, že vláda je také odpovědná za to, aby s penězi poplatníka nakládala efektivně. „Jestliže vidíme, že v lokalitě daného města je to bydlení v průměru nějaké hodnoty a daný člověk hodně vyčnívá, tak říkáme, že to není v pořádku. To nejsme schopni dlouhodobě financovat,“ podotkl s tím, že jde o určitý tlak na změnu chování klientů, čímž míní zaměstnání či řádné posílání dětí do škol. Vysvětlil, že do dávky je jako jedna z komponent vložen právě pracovní bonus, který přináší nové peníze.