Analýza: Reforma zhorší situaci nízkopříjmových, dávka jim může klesnout o tisíce

Připravovaná reforma dávek by mohla zhoršil situaci lidí s nízkými příjmy, kteří pracují. Dopadnout by mohla na rodiny s malými dětmi, samotné osoby ve velkých městech či samoživitelky s jedním potomkem. Kvůli změně podpory na bydlení by tyto domácnosti mohly mít až o několik tisíc korun na měsíc méně než v současnosti, částka by jim nemusela stačit na přežití, vyplývá z analýzy Platformy pro sociální bydlení a Centra pro společenské otázky SPOT, kterou ve čtvrtek představili její autoři.

Podle Jurečky nejsou cílem reformy úspory

Podle propočtů by samoživitelé z Prahy s jedním dítětem nad sedm let, mzdou kolem 21 tisíc korun a alimenty 2500 korun, kteří za nájem, poplatky a energie vydávají asi 21 tisíc, přišli po reformě o 1800 korun od státu. Na měsíc by jim po úhradě bydlení zůstalo místo nynějších 12 400 asi 10 600 korun. Pokud by vydělávali 26 400 hrubého, dávka by se jim seškrtala oproti současnosti o 2700 korun. Místo 15 200 korun by jim tak zbylo 12 500 korun na měsíc.

Rodina se dvěma malými dětmi ve Frýdku-Místku s výdělkem kolem 24 200 korun, rodičovskou 9300 a výdaji za byt a energie zhruba 18 300 korun by měla nově o dva tisíce méně. Na měsíc by to bylo 22 400 místo 24 400 korun. Při mzdě 27 700 by propad činil téměř 4300 korun, zbylo by 23 100 místo 27 300 korun na měsíc. Analýza popisuje dopady i na samotné lidi s nízkým výdělkem v nájmu z Prahy a Zlína, domácnosti v exekuci či seniorky. U některých osob může podle dokumentu pokles činit až 6700 korun. Autoři zdůrazňují, že sledovaným tak zbylé peníze nestačí na živobytí.

Ministr Jurečka už dřív řekl, že cílem reformy nejsou úspory. Podle něj se podpora lépe zacílí na potřebné a měla by motivovat k práci.