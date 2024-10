Sněmovnu čeká debata o revizi dávek

V úvodním kole by měli poslanci projednávat navrhovanou revizi systému sociálních podpor. Ve druhém čtení by se měli zabývat navrhovanými pravidly pro sociálně-zdravotní služby. Na programu jsou zejména pravidelné interpelace na členy vlády. Po skončení písemných interpelacích byla schůze přerušena do 11. hodin.